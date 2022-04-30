Макрон пообіцяв Зеленському посилити військову та гуманітарну допомогу Україні

Франція готова зробити свій внесок в угоду про гарантії безпеки України, а французькі експерти продовжать збирати докази злочинів ЗС РФ в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Під час телефонної розмови, яка відбулася 30 квітня між президентами Франції та України, Емманюель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському посилити військову та гуманітарну допомогу нашій країні, повідомляє BFMTV, посилаючись на свої джерела в Єлисейському палаці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Також Макрон пообіцяв Зеленському, що Франція продовжуватиме допомагати Україні збирати докази воєнних злочинів російських військових. Місія французьких експертів продовжить свою роботу в Україні й зібрані дані дозволять відбутися правосуддю, заявив Макрон.

Також президент Франції повідомив своєму українському колезі, що він глибоко стурбований російськими ракетними ударами, що продовжуються по Україні.

Глава французької держави сказав, що він особливо стурбований обстрілом Києва, який збігся із візитом до столиці України голови ООН. Також Макрона тривожить ситуація у Маріуполі.

Емманюель Макрон підтвердив Володимиру Зеленському своє бажання активно працювати над відновленням суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Франції також нагадав Зеленському про те, що Франція готова зробити свій внесок в угоду про гарантії безпеки України.

Фокус уже писав про те, що Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом на додачу до самохідних артилерійських установок "Цезар" Україна отримає протитанкові ракети "Мілан".

Нагадуємо також, що Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб той побачив, що сталося у Бучі. Український президент запропонував французькому колезі особисто приїхати, щоб той вирішив, чи можна назвати те, що сталося в передмісті Києва, геноцидом.

Також Фокус писав про те, що чиновники Пентагону вважають, що в ЗС РФ вже не вистачає високоточних ракет. І російський наступ відстає від графіка на півдні та сході України через дефіцит озброєння.