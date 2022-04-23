Франція передала Україні ракети "Мілан", — Макрон

Французький лідер заявив, що постачання військової техніки в Україну потрібно продовжувати. Разом із тим, він не має наміру переходити червону межу та ставати стороною конфлікту.

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Франція надала Україні військову допомогу на суму понад 100 млн євро, за даними міністерства оборони країни. Напередодні президент Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом на додачу до самохідних артилерійських установок "Цезар" Україна отримає протитанкові ракети "Мілан". Про це повідомляє France 24.

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"Ми передаємо Україні суттєвий обсяг обладнання — від ракет "Мілан" до самохідних гаубиць "Цезар", — заявив Макрон, зазначивши, що, на його думку, постачання військової техніки варто продовжити. Водночас він підкреслив, що не має наміру переходити червону межу та ставати стороною конфлікту.

Гаубиці "Цезар"

У Міноборони Франції підтвердили, що в Україну доставлять кілька гаубиць "Цезар" і тисячі снарядів до них. Ці САУ частково випускає державне підприємство Nexter. Установки комплектуються снарядами калібру 155 мм, гармата встановлюється на шестиколісне шасі, дальність пострілу — 40 км.

ПТРК "Мілан"

MILAN — цей акронім розшифровується як "легка піхотна протитанкова ракета". Один із найпоширеніших у світі переносних протитанкових ракетних комплексів використовується з 1972 року.

Існує п'ять основних модифікацій цього ПТРК. Дальність стрільби найсучаснішої з них — до 3 км. "Мілан" стоїть на озброєнні 44 країн, відомо, що Україна вже має щонайменше кілька десятків одиниць цих ПТРК.

Раніше Фокус повідомляв, що Франція постачає Україні САУ "Caesar" — це французька артустановка, яка застосовується для знищення живої сили супротивника, артилерійських батарей і укріплень.