Франция передала Украине управляемые ракеты "Милан": что известно

Во Франции заявили, что поставки военной техники в Украину нужно продолжить. Вместе с тем, страна не намерена переходить красную черту и становиться стороной конфликта.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Франция представила Украине военную помощь на сумму свыше 100 млн евро, по данным министерства обороны страны. Накануне президент Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время в дополнение к самоходным артиллерийским установкам "Цезарь" Украина получит противотанковые ракеты "Милан". Об этом сообщает France 24.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы передаем Украине существенный объем оборудования — от ракет "Милан" до самоходных гаубиц "Цезарь", — заявил Макрон, отметив, что, по его мнению, поставки военной техники стоит продолжить. Вместе с тем, он подчеркнул, что не намерен переходить красную черту и становиться стороной конфликта.

Гаубицы "Цезарь"

В Минобороны Франции подтвердили, что в Украину будут поставлены несколько гаубиц "Цезарь" и тысячи снарядов к ним. Эти САУ выпускает частично государственное предприятие Nexter. Установки комплектуются снарядами калибра 155 мм, пушка устанавливается на шестиколесное шасси, дальность выстрела — 40 км.

ПТРК "Милан"

MILAN — этот акроним расшифровывается как "легкая пехотная противотанковая ракетаʼ. Один из самых распространенных в мире переносных противотанковых ракетных комплексов используется с 1972 года. Это франко-немецкая разработка состоит из пусковой трубы с ракетой и пусковой установки — с прицелом, электронным блоком и пультом управления.

Существует пять основных модификаций этого ПТРК. Дальность стрельбы самой современной из них — до 3 км. "Милан" стоит на вооружении 44 стран, известно, что у Украины уже по меньшей мере несколько десятков единиц этих ПТРК.

Ранее Фокус сообщал, что Франция поставляет Украине САУ "Caesar" — это французская артустановка, которая применяется для уничтожения живой силы противника, артиллерийских батарей и укреплений.