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Франция передаст Украине 155-мм САУ "Caesar": что это за оружие (фото)

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передача оружия украине
САУ "Цезарь"

По данным журналистов, уже завтра во Францию прибудут 40 бойцов ВСУ для прохождения обучения по эксплуатации тяжелой артиллерии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest France заявил, что его страна поставляет украинской армии значительное количество вооружения, включая САУ "Цезарь" (Caesar).

На вопрос о том, не сетуют ли в Украине на недостаточное количество поставляемого оружия из Франции и Германии Макрон ответил, что ВСУ получают значительное количество оружия.

"Позавчера я говорил на эту тему (поставок оружия) с канцлером Шольцем. Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Миланов" (противотанковые ракетные комплексы) до "Цезаря", а также другое оружие", — заявил Макрон.

Согласно источникам издания, Франция передаст 12 САУ "Цезарь". При этом указывается, что поставки уже идут "полным ходом", а сами САУ будут введены в эксплуатацию в начале мая. 23 апреля ожидается прибытие 40 бойцов ВСУ во Францию для обучения.

Однако руководствуется Макрон тем, чтобы поставки оружия не перешли черту и не превратились в совместную войну.

Что известно о САУ "Цезарь"

Цезарь украине

САУ "Caesar" — это французская артустановка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, укреплений и другой техники врага. Она состоит на вооружении Франции с 2007 года.

Основные характеристики:

  • Калибр — 155 мм
  • дальность стрельбы — 42 км
  • боекомплект — 18 снарядов
  • скорострельность — 6 выстрелов в минуту
  • максимальная скорость по шоссе — 100 км/ч (50 км/ч по пересеченной местности)
  • система управления огнем Fast-Hit с привязкой к GPS

Напомним, Нидерланды передадут Украине САУ PzH 2000, а Германия снаряды к ним. В рамках нового пакета помощи США также передадут Украине дополнительные 72 гаубицы и 144 000 снарядов к ним.