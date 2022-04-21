Не только гаубицы: Пентагон рассказал, какое оружие отправит в Украину

В Министерстве обороны США рассказали, что вместе с артиллерией и тактическими машинами в Украину также прибудут беспилотники Phoenix Ghost, которые были специально разработаны ВВС Штатов для потребностей Украины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Министерстве обороны США раскрыли детали американской военной помощи Украине на $800 миллионов, которую объявил президент Джо Байден. В этот раз Киев получит артиллерию, тактические машины, беспилотники и полевое оборудование. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Военная помощь включают в себя:

72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов;

72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;

Более 121 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;

Полевое оборудование и запасные части.

В Пентагоне рассказали, что помощь предназначена для удовлетворения критических потребностей Украины, когда войска России начинают новое наступление на Донбассе. В оборонном ведомстве добавили, что за время президентства Джо Байдена Киеву предоставили помощь в области безопасности на более $4 млрд. В том числе около $3,4 млрд. — с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Что за беспилотники Phoenix Ghost?

Как рассказал представитель Пентагона Джон Кирби, БПЛА Phoenix Ghost был специально разработан ВВС Соединенных Штатов с учетом потребностей Украины. А по функциональным возможностям аппарат похож на беспилотники серии Switchblade.

В связи с этим Кирби уточнил, что новая система потребует специальной минимальной подготовки операторов БПЛА, но этот вопрос уже "прорабатывается".

Напомним, 21 апреля американский президент Джо Байден объявил о новом пакет военной помощи Украине. В ходе выступления американский лидер также пообещал предоставить Украине экономическую помощь объемом в $500 млн.

Глава МИД Германия Анналена Бербок заявила о готовности передать Киеву боевые машины пехоты Marder. Кроме того, политик раскритиковала канцлера Олафа Шольца за затягивание поставок оружия в Украину.