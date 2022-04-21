"Для нас нет табу": Германия согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение

Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала канцлера Олафа Шольца из-за затягивания поставок и добавила, что страна готова понести дополнительные расходы, связанные с предоставлением Украине боевых машин пехоты Marder.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала канцлера Олафа Шольца за затягивание поставок тяжелого вооружения Украине для отражения российской агрессии, сообщает агентство Reuters.

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В ходе своего официального визита в Эстонию, Бербок заявила, что Германия готова понести дополнительные расходы, чтобы найти возможность отправить Украине боевые машины пехоты Marder. Однако, прежде чем отправить эту технику в Украину, необходимо произвести ее диагностику и ремонт.

"Для нас нет табу в отношении бронетехники и другого вооружения, которое необходимо Украине", — заявила Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии.

При этом, чиновница отметила, что сейчас важно в первую очередь обеспечить Украину передачей техники советских времен, поскольку украинские военные смогут использовать ее без дополнительной подготовки.

По словам Бербок, немецкие войска также столкнулись с дефицитом нужной техники, поскольку миссии немецких миротворцев в Африке не имеют достаточного количества необходимых боевых вертолетов.

Также Анналена Бербок рассказала, будет ли немецкий танк "Леопард" отправлен в Украину. По мнению главы немецкого МИД, войскам потребуется обучение использованию такого передового комплекта, но Берлин заплатит за это обучение.

"Мы выделяем один миллиард евро, потому что мы должны думать не только о ближайших днях и месяцах, но и о следующих годах для систем обороны, которые нужны Украине сейчас, а также для свободной Украины в будущем", — сказала Анналена Бербок.

Ранее Фокус рассказывал, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине. По данным немецких журналистов, позиция чиновника по отношению к Киеву не устраивает не только оппозицию, но и депутатов внутри коалиции в Бундестаге.