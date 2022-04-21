"Для нас немає табу": Німеччина погодилася надати Україні важке озброєння

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикувала канцлера Олафа Шольца через затягування поставок і додала, що країна готова зазнати додаткових витрат, пов'язаних із наданням Україні бойових машин піхоти Marder.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала канцлера Олафа Шольца за затягування постачання важкого озброєння Україні для відбиття російської агресії, повідомляє агентство Reuters.

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Під час свого офіційного візиту до Естонії Бербок заявила, що Німеччина готова понести додаткові витрати, щоб знайти можливість відправити Україні бойові машини піхоти Marder. Однак, перш ніж відправити цю техніку в Україну, необхідно зробити її діагностику та ремонт.

"Для нас немає табу щодо бронетехніки та іншого озброєння, яке потрібне Україні", — заявила Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ Естонії.

Водночас чиновниця зазначила, що зараз важливо насамперед забезпечити Україну передачею техніки радянських часів, оскільки українські військові зможуть використовувати її без додаткової підготовки.

За словами Бербок, німецькі війська також зіткнулися з дефіцитом потрібної техніки, оскільки місії німецьких миротворців в Африці не мають достатньої кількості бойових вертольотів.

Також Анналена Бербок розповіла, чи німецького танка "Леопард" відправлять в Україну. На думку глави німецького МЗС, війська потрібно бути навчити використовувати такий передовий комплект, але Берлін заплатить за це навчання.

"Ми виділяємо один мільярд євро, тому що ми повинні думати не лише про найближчі дні та місяці, а й про наступні роки для систем оборони, які потрібні Україні зараз, а також для вільної України в майбутньому", — сказала Анналена Бербок.

Раніше Фокус розповідав, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу загрожує відставка через небажання постачати зброю Україні. За даними німецьких журналістів, позиція чиновника щодо Києва не влаштовує не лише опозицію, а й депутатів усередині коаліції у Бундестазі.