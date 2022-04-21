Канцлеру ФРН Шольцу загрожує відставка через небажання постачати зброю Україні, — Spiegel

За даними німецьких журналістів, позиція канцлера стосовно Києва не влаштовує не лише опозицію, а й депутатів усередині коаліції в Бундестазі.

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Канцлера Німеччини Олафа Шольца може бути відправлено у відставку через відмову постачати важке озброєння Україні. Про це йдеться в статті німецького видання Der Spiegel.

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Журналісти зазначають, що вже наступного тижня опозиція, що діє, може запустити процес відставки канцлера Німеччини Олафа Шольца, політика якого не влаштовує навіть депутатів усередині коаліції. Причиною для оголошення недовіри може стати нерішучість голови уряду щодо поставки важкого озброєння Україні, яка продовжує протистояти ЗС РФ.

За даними Spiegel, наступного тижня лідери блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), які є членами опозиції в Бундестазі, планують внести проєкт резолюції про відправку Києву необхідної зброї, якщо це питання не буде врегульоване самим Олафом Шольцом.

"Суперечки про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, оскільки навіть представники коаліційних партій дедалі частіше висловлюють своє невдоволення курсом канцлера. Водночас, з огляду на новий наступ Росії, потреби України здаються нагальнішими. Якщо Шольц продовжить виступати проти поставок важкого озброєння, канцлеру доведеться чекати на відповідну заяву від фракції Союзу наступного тижня", — йдеться в матеріалі видання.

Журналісти не відкидають, що проєкт резолюції від опозиції може набрати необхідну кількість голосів у Бундестазі, а документ, як стверджує Spiegel, готові підтримати також представники коаліції.

Члени "Союзу" ХДС/ХСС також обурені, що канцлер Німеччини Олаф Шольц приймає всі рішення в "автократичній манері", не беручи до уваги позиції окремих фракцій і своїх союзників у партії СДПН.

Нагадаємо, на початку квітня видання Politico писало, що канцлер ФРН Олаф Шольц затягує рішення про постачання важкого озброєння Україні. Журналісти стверджували, що низка німецьких топполітиків чинили тиск на главу уряду, щоб він схвалив виділення близько 100 танків.

18 квітня видання Spiegel повідомило, що в Бундестазі розкритикували Олафа Шольца через його позицію щодо відправлення важкого озброєння Україні. Наступного дня, 19 квітня, президент США Джо Байден провів переговори з лідерами ЄС і НАТО, за підсумками яких Олаф Шольц заявив, що Німеччина вичерпала свої запаси зброї та не може надіслати озброєння Києву.