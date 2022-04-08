Канцлер Німеччини Шольц затягує з рішенням про надання танків Україні, — Politico

Раніше міністр економіки Роберт Габек та міністр закордонних справ Анналена Бербок висунули план з постачання в Україну близько 100 танків.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує остаточне рішення про надання Україні високотехнологічних танків для битви з Росією, попри тиск з боку кількох високопосадовців. Про це повідомляє американське видання "Politico" з посиланням на 4 осіб, знайомих з обговоренням.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

План, висунутий членами партії Зелених — віцеканцлером та Міністром економіки Німеччини Робертом Габеком, а також Міністром закордонних справ Анналеною Бербок — передбачає надання Києву близько 100 танків. Спочатку рішення з цього питання очікували цього тижня. Але зараз воно перебуває в підвішеному стані. Олаф Шольц стверджує, що Німеччина має спочатку досягти спільної позиції із західними союзниками з цього питання, перш ніж постачати таку важку військову техніку.

"Ми вводимо в дію все, що правильно і розумно", — сказав Шольц 6 квітня, виступаючи в Бундестазі, коли його запитали про надання танків.

Однак він додав, що для нього важливо координувати свої дії з ЄС та НАТО, щоб гарантувати однакове надання військової підтримки, і що ніхто не поспішає з рішенням, включаючи Німеччину.

Таке вагання Олафа Шольца спричинило негативну реакцію з боку його партнерів у коаліції — партії Зелених та Вільної демократичної партії. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час спілкування з журналістами дала зрозуміти, що вона виступає за постачання в Україну досконаліших видів зброї.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили військову підтримку України 6 та 7 квітня, але не повідомили жодних подробиць про постачання танків.

Раніше німецькі офіційні особи виключали постачання до Києва складнішої військової техніки, такої як танки. Однак на Заході почали розуміти, що війна в Україні може затягнутися надовго, тому розглядають варіант надання Києву такого виду озброєння.

Нагадаємо, 6 квітня канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина направить в Україну всю зброю із запасів Бундесверу. Він нагадав, що Берлін вперше постачає зброю в гарячі точки. Крім того, тривають переговори щодо систем, які можуть закупити на ринках озброєння.

Раніше, 5 квітня Чехія передала Україні танки Т-72 та кілька БМП-1. Прага вже передала Києву військову допомогу на 1,32 млрд грн.