Канцлер Германии Шольц затягивает с решением по предоставлению танков Украине, — Politico

Ранее министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок выдвинули план по поставке в Украину около 100 танков.

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Канцлер Германии Олаф Шольц затягивает окончательное решение по вопросу о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для сражения с Россией, несмотря на давление со стороны нескольких высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает американское издание "Politico" со ссылкой на 4 человек, знакомых с обсуждением.

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План, выдвинутый членами партии Зеленых — вице-канцлером и Министром экономики Германии Робертом Хабеком, а также Министром иностранных дел Анналеной Бербок предполагает предоставление Киеву около 100 танков. Первоначально решение по этому вопросу ожидалось на этой неделе. Но сейчас оно находится в подвешенном состоянии. Олаф Шольц утверждает, что Германия должна сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такую ​​​​тяжелую военную технику.

"Мы приводим в действие все, что правильно и разумно", — сказал Шольц 6 апреля, выступая в Бундестаге, когда его спросили о предоставлении танков.

Однако он добавил, что для него важно координировать свои действия с ЕС и НАТО, чтобы гарантировать оказание военной поддержки одинаковым образом, и что никто не торопиться с решением, включая Германию.

Такое колебание Олафа Шольца вызвало негативную реакцию со стороны его партнеров по коалиции — партии Зеленых и Свободной демократической партии. Глава МИД Германии Анналена Бербок во время общения с журналистами дала понять, что она выступает за поставки в Украину более совершенных видов оружия.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили военную поддержку Украины 6 и 7 апреля, но не сообщили никаких подробностей относительно поставок танков.

Ранее немецкие официальные лица исключали поставку в Киев более сложной военной техники, такой как танки. Однако на Западе начали понимать, что война в Украине может затянуться на долго, поэтому рассматривают вариант предоставление Киеву такого вида вооружения.

Напомним, 6 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия направит в Украину все оружие из запасов Бундесвера. Он напомнил, что Берлин впервые поставляет оружие в горячие точки. Кроме того, ведутся переговоры о системах, которые могут быть закуплены на рынках вооружения.

Ранее, 5 апреля Чехия передала Украине танки Т-72 и несколько БМП-1. Прага уже передала Киеву военной помощи на 1,32 млрд. грн.