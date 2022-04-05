Чехия передала Украине танки и БМП: что известно (видео)
Чешский народный депутат Ондржей Бенешик объявил о передаче Украине танков Т-72 и нескольких боевых машин для пехоты. Железнодорожный состав с техникой был зафиксирован журналистами чешского телевидения.
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Украина получит от Чехии несколько танков и боевых машин пехоты, сообщает издание CT24.cz со ссылкой на чешского парламентария Ондржея Бенешика.
Парламентарий опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, в котором поблагодарил министра обороны Чехии и отметил, что Чехия передала Украине танки Т-72 и БМП-1.
Отмечается, что поезд с таким грузом был замечен сотрудниками чешского телевидения на железнодорожной станции Йиглава-место. При этом, министр обороны Яна Чернохова не подтвердила, что чешская армия передаст Украине такую технику. Она утверждает, что поставки не могут быть афишированы из соображений безопасности.
Также сообщается, что Чехия уже передала Украине военной техники почти на миллиард крон (1,32 миллиарда гривен — прим.Фокус). Согласно кадрам, это старые типы немодернизированных танков Т-72М1, которые чешская армия до сих пор активно использует. В распоряжении чехов их 116 штук — большинство в рабочем состоянии. Кроме того, Чехия эксплуатирует около тридцати модернизированных T-72 M4 CZ. В Генштабе чешской армии не захотели комментировать журналистам поставку техники.
Ранее Фокус рассказывал, что производители чешского пива отказались от поставок в Россию из-за ее военного вторжения в Украину. Таким образом они выразили протест против российской агрессии.
Также премьер-министр Чехии вместе со своими коллегами из Польши и Словении приезжал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили усиление европейских санкций в отношении РФ в ответ на полномасштабное вторжение.