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Военный Фокус Российско-украинская война

Чехия передала Украине танки и БМП: что известно (видео)

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Чехия, военная техника, Украина, война в Украине
Фото: ct24.cz | Чехия передала Украине несколько танков и бронемашин

Чешский народный депутат Ондржей Бенешик объявил о передаче Украине танков Т-72 и нескольких боевых машин для пехоты. Железнодорожный состав с техникой был зафиксирован журналистами чешского телевидения.

Украина получит от Чехии несколько танков и боевых машин пехоты, сообщает издание CT24.cz со ссылкой на чешского парламентария Ондржея Бенешика.

Парламентарий опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, в котором поблагодарил министра обороны Чехии и отметил, что Чехия передала Украине танки Т-72 и БМП-1.

Отмечается, что поезд с таким грузом был замечен сотрудниками чешского телевидения на железнодорожной станции Йиглава-место. При этом, министр обороны Яна Чернохова не подтвердила, что чешская армия передаст Украине такую ​​технику. Она утверждает, что поставки не могут быть афишированы из соображений безопасности.

Также сообщается, что Чехия уже передала Украине военной техники почти на миллиард крон (1,32 миллиарда гривен — прим.Фокус). Согласно кадрам, это старые типы немодернизированных танков Т-72М1, которые чешская армия до сих пор активно использует. В распоряжении чехов их 116 штук — большинство в рабочем состоянии. Кроме того, Чехия эксплуатирует около тридцати модернизированных T-72 M4 CZ. В Генштабе чешской армии не захотели комментировать журналистам поставку техники.

Ранее Фокус рассказывал, что производители чешского пива отказались от поставок в Россию из-за ее военного вторжения в Украину. Таким образом они выразили протест против российской агрессии.

Также премьер-министр Чехии вместе со своими коллегами из Польши и Словении приезжал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили усиление европейских санкций в отношении РФ в ответ на полномасштабное вторжение.