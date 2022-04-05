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Чехія передала Україні танки та БМП: що відомо (відео)

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Чехія, військова техніка, Україна, війна в Україні
Фото: ct24.cz | Чехія передала Україні кілька танків та бронемашин

Чеський народний депутат Ондржей Бенешик оголосив про передачу Україні танків Т-72 та кількох бронемашин для піхоти. Залізничний склад із технікою зафіксували журналісти чеського телебачення.

Україна отримає від Чехії кілька танків та бойових машин піхоти, повідомляє видання CT24.cz із посиланням на чеського парламентарія Ондржея Бенешика.

Парламентарій опублікував повідомлення на своїй сторінці у Twitter, в якому подякував міністру оборони Чехії та зазначив, що Чехія передала Україні танки Т-72 та БМП-1.

Зазначають, що потяг із таким вантажем помітили співробітники чеського телебачення на залізничній станції Їглава-місто. Водночас міністр оборони Яна Чорнохова не підтвердила, що чеська армія передасть Україні таку техніку. Вона стверджує, що постачання не можуть афішувати з міркувань безпеки.

Також повідомляють, що Чехія вже передала Україні військової техніки майже на мільярд крон (1,32 мільярда гривень — прим. Фокус). Згідно з кадрами, це старі типи немодернізованих танків Т-72М1, які чеська армія досі активно використовує. В розпорядженні чехів їх 116 штук — більшість у робочому стані. Крім того, Чехія експлуатує близько 30 модернізованих T-72 M4 CZ. У Генштабі чеської армії не захотіли коментувати журналістам постачання техніки.

Раніше Фокус розповідав, що виробники чеського пива відмовилися від постачання до Росії через її воєнне вторгнення в Україну. В такий спосіб вони висловили протест проти російської агресії.

Також прем'єр-міністр Чехії разом зі своїми колегами з Польщі та Словенії приїжджав до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем. Сторони обговорили посилення європейських санкцій проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення.