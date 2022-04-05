Чехія передала Україні танки та БМП: що відомо (відео)

Чеський народний депутат Ондржей Бенешик оголосив про передачу Україні танків Т-72 та кількох бронемашин для піхоти. Залізничний склад із технікою зафіксували журналісти чеського телебачення.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Україна отримає від Чехії кілька танків та бойових машин піхоти, повідомляє видання CT24.cz із посиланням на чеського парламентарія Ондржея Бенешика.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Парламентарій опублікував повідомлення на своїй сторінці у Twitter, в якому подякував міністру оборони Чехії та зазначив, що Чехія передала Україні танки Т-72 та БМП-1.

Зазначають, що потяг із таким вантажем помітили співробітники чеського телебачення на залізничній станції Їглава-місто. Водночас міністр оборони Яна Чорнохова не підтвердила, що чеська армія передасть Україні таку техніку. Вона стверджує, що постачання не можуть афішувати з міркувань безпеки.

Також повідомляють, що Чехія вже передала Україні військової техніки майже на мільярд крон (1,32 мільярда гривень — прим. Фокус). Згідно з кадрами, це старі типи немодернізованих танків Т-72М1, які чеська армія досі активно використовує. В розпорядженні чехів їх 116 штук — більшість у робочому стані. Крім того, Чехія експлуатує близько 30 модернізованих T-72 M4 CZ. У Генштабі чеської армії не захотіли коментувати журналістам постачання техніки.

Раніше Фокус розповідав, що виробники чеського пива відмовилися від постачання до Росії через її воєнне вторгнення в Україну. В такий спосіб вони висловили протест проти російської агресії.

Також прем'єр-міністр Чехії разом зі своїми колегами з Польщі та Словенії приїжджав до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем. Сторони обговорили посилення європейських санкцій проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення.