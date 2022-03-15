Прем'єри трьох країн їдуть в Україну на переговори від імені Євросоюзу

Потяг із прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії вже перетнув український кордон, прямуючи до Києва.

Прем'єр-міністри Польщі, Словенії та Чехії приїдуть до Києва на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Вони представлятимуть увесь Євросоюз за погодженням із керівництвом ЄС, повідомляє пресслужба польського уряду.

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"Потяг, в якому знаходяться прем'єр Матеуш Моравецький, віцепрем'єр із питань безпеки Ярослав Качинський, прем'єри Чехії та Словенії, приблизно годину тому перетнув польсько-український кордон. Делегація їде в Київ, де сьогодні відбудуться зустрічі з президентом Зеленським і прем'єром Шмигалем", — сказав голова канцелярії польського уряду Міхал Дворчик.

Європейська сторона переговорів має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні захистити її суверенітет і територіальну цілісність.

Поїздку організували за погодженням із головою Європейської ради Шарлем Мішелем і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Міжнародна спільнота поінформована про візит делегації за допомогою міжнародних організацій, зокрема ООН.

Власне перемовини були заплановані на саміті європейських держав у Версалі, але трималися в секреті з міркувань безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що після війни Польща може стати логістичним хабом України. Нині Польща залишається основним напрямком для українських біженців.