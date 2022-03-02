Виробники чеського пива відмовилися постачати продукцію в РФ

Через війну в Україні чеські пивоварні компанії більше не постачатимуть у Росію продукцію свого виробництва. У такий спосіб вони протестують проти російської агресії.

Усі основні виробники чеського пива, включаючи Budvar, Plzeňský Prazdroj і Staropramen, на знак протесту проти війни, яку розв'язала Росія, відмовилися постачати в РФ свою продукцію. Про це 2 березня повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

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"Та й навіщо воно їм, якщо у них є бояришнік?" — сказав він.

Раніше на знак протесту проти російської агресії та війни в Україні виробник алкогольних напоїв Nemiroff відмінив ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії.

Великі автовиробники продовжують залишати російський ринок: Daimler розірвали партнерство з Камаз, а шведські виробники Volvo та Scania припинили продаж своїх моделей у Росії. Крім того, Volvo ще й зупинили збирання вантажівок на підприємстві в Калузі. У свою чергу, VISA запроваджує санкції проти РФ і перераховує $2 млн для гуманітарної допомоги народу України.

2 березня стало відомо, що ЄС заборонив продавати та постачати євро до Росії, а один із найбагатших олігархів Росії Роман Абрамович продає футбольний клуб "Челсі" за 3 млрд фунтів стерлінгів.

Акції російських компаній уже впали, і справа йде до дефолту. Подальші перспективи світових ринках капіталу російських гігантів – нульові.