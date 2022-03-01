Санкції у дії: великі автовиробники продовжують залишати російський ринок

Щодня все більше автовиробників відмовляється від співпраці з країною-агресором.

Автовиробники продовжують залишати російський ринок і згортають спільні проєкти. Рахунок таких компаній уже йде на десятки, і список постійно розширюється.

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Daimler розірвали партнерство з Камаз

Зокрема, Daimler Truck припиняє співпрацю з Камаз, що тривало понад 20 років. Як відомо, саме Камаз є основним постачальником вантажівок для російської армії, а Daimler Truck має 15% акцій підприємства.

"Через війну в Україні на спільне підприємство Daimler Kamaz Rus не поставлять жодної вантажівки, а також припинять відправлення комплектувальних для російського Камаз", — повідомили представники компанії німецькому виданню Handelsblatt.

[ + – ] Завод Hyundai у Санкт-Петербурзі не працює з 1 березня Фото: Hyundai

Автомобільні підприємства в РФ зупиняються

Як передає агентство Reuters, шведські виробники Volvo та Scania припинили продаж своїх моделей у Росії, а Volvo ще й зупинили складання вантажівок на підприємстві у Калузі. Причиною названо санкції проти Росії.

З 1 березня не працює завод Hyundai у Санкт-Петербурзі — конвеєр запустять не раніше ніж 9 березня. Проте причиною названо порушення постачання деталей. Також про плани зупинки виробництва та продажу на російському ринку заявили в Mitsubishi Motors.

Нагадаємо, кілька днів тому перестало працювати московське підприємство Renault. Крім того, покинути російський авторинок вирішили концерни General Motors, Jaguar Land Rover і Volkswagen.

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"Санкції" від далекобійників

По-своєму наклали санкції на російських і білоруських колег європейські далекобійники. У країнах ЄС стали частішими випадки ворожого ставлення до них — із фур знімають номери, пробивають їм шини та не пускають на паркування. Також у водіїв із РФ та Білорусі виникли проблеми з оплатою картками на АЗС у Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що найбільший у світі виробник мікрочіпів припинив постачання продукції на російські підприємства. У разі глобального дефіциту це загрожує заводам зупинкою.