Евакуатори Києва задіяли в обороні міста від російських військ

Техніка використовується для будівництва оборонних споруд у столиці, але при цьому виконує і свою основну функцію.

Під час війни евакуатори в Києві почали використовувати не за призначенням. Вони тепер допомагають захистити столицю від атак російських військ. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, чотири евакуатори, що належать Центру організації дорожнього руху та три евакуатори КП "Київтранспарксервіс", задіяні в будівництві оборонних споруд Києва. Вони використовуються в розміщенні бетонних блоків і перевезенні мішків із піском.

[ + – ] Евакуація авто з вулиць також продовжується Фото: Апостроф

Спочатку евакуатори допоможуть встановити оборонні споруди на в'їздах до Києва, а потім перейдуть до важливих локацій у центрі столиці.

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Водночас, евакуатори в Києві продовжують виконувати звичні функції. Техніка КП "Київтранспарксервіс" допомагає розчистити магістралі міста від автомобілів, що їх блокують, а також звільняють під'їзди до лікарень та об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві евакуювали на штрафмайданчик розкішний Lamborghini. Його припаркували з порушеннями.