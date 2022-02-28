Евакуатори Києва задіяли в обороні міста від російських військ
Техніка використовується для будівництва оборонних споруд у столиці, але при цьому виконує і свою основну функцію.
Під час війни евакуатори в Києві почали використовувати не за призначенням. Вони тепер допомагають захистити столицю від атак російських військ. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, чотири евакуатори, що належать Центру організації дорожнього руху та три евакуатори КП "Київтранспарксервіс", задіяні в будівництві оборонних споруд Києва. Вони використовуються в розміщенні бетонних блоків і перевезенні мішків із піском.
Спочатку евакуатори допоможуть встановити оборонні споруди на в'їздах до Києва, а потім перейдуть до важливих локацій у центрі столиці.Важливо
Водночас, евакуатори в Києві продовжують виконувати звичні функції. Техніка КП "Київтранспарксервіс" допомагає розчистити магістралі міста від автомобілів, що їх блокують, а також звільняють під'їзди до лікарень та об'єктів критичної інфраструктури.
Раніше Фокус повідомляв, що в Києві евакуювали на штрафмайданчик розкішний Lamborghini. Його припаркували з порушеннями.