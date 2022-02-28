Эвакуаторы Киева задействовали в обороне города от российских войск

Техника используется для строительства оборонных сооружений в столице, но при этом выполняет и основную свою функцию.

Во время войны эвакуаторы в Киеве начали использовать не по назначению. Они теперь помогают защитить столицу от атак российских войск. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, четыре эвакуатора, принадлежащие Центру организации дорожного движения и три эвакуатора КП "Киевтранспарксервис" задействованы в строительстве оборонных сооружений Киева. Они используются в расстановке бетонных блоков и перевозке мешков с песком.

[ + – ] Эвакуация авто с улиц также продлолжается Фото: Апостроф

Поначалу эвакуаторы помогут установить оборонные сооружения на въездах в Киев, а затем перейдут к важным локациям в центре столицы.

Важно

КрАЗ бесплатно передал Вооруженным силам Украины военную технику

Вместе с тем, эвакуаторы в Киеве продолжают выполнять привычные функции. Техника КП "Киевтранспарксервис" помогает расчистить магистрали города от блокирующих их автомобилей, а также освобождают подъезды к больницам и объектам критической инфраструктуры.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве эвакуировали на штрафплощадку роскошный Lamborghini. Его припарковали с нарушениями.