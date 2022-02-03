Элитные нарушители: в Киеве эвакуатор забрал роскошный Lamborghini (фото)

Lamborghini Urus припарковался прямо возле пешеходного перехода. Теперь владельцу придется забирать его со штрафплощадки.

Дорогой премиальный кроссовер Lamborghini Urus стал очередной добычей киевских эвакуаторов. Элитный автомобиль стоимостью 300 тыс. долларов отправили на штрафлощадку. Об этом рассказал в Telegram заместитель главы КГГА Константин Усов.

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Lamborghini Urus припарковали с нарушениями в центре Киева – на перекрестке улиц Саксаганского и Большой Васильковской. Кроссовер стоял прямо возле пешеходного перехода, хотя согласно ПДД остановка и стоянка ближе, чем за 10 м до перехода запрещены.

[ + – ] Кроссовер стоит примерно от 300 тыс. долларов

По словам Константина Усова, ограничение парковки возле переходов призвано повысить безопасность пешеходов. Lamborghini Urus снижал обзорность для других водителей и сокращал время реакции в случай внезапного выхода пешеходов на переход.

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Теперь владельцу придется оплатить штраф за нарушение правил парковки и компенсировать услуги эвакуатора. Суммарно это около 2000-2500 гривен.

Lamborghini Urus – один из самых дорогих и самых быстрых кроссоверов в мире. Автомобиль оснащен 4,0-литровым 650-сильным V8 твин-турбо и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с и развивать 305 км/ч.

[ + – ] Кроссовер отправили на штрафплощадку

Ранее заместитель главы КГГА сообщил, что за январь 2022 года в столице эвакуировали 2273 авто. Также инспекторы вынесли 12 910 постановлений о нарушениях правил остановки и стоянки и нарушители уже уплатили 4,4 млн. гривен штрафов. Один владелец Nissan Rogue уже оплатил 6 штрафов, а самую большую сумму оплатил владелец Mazda 3 – 6350 гривен.

Вместе с тем киевские водителя становятся более дисциплинированными. За прошлый месяц 21 568 водителей оплатили 42 044 парковочных сессии на сумму 2,9 млн. гривен.

Ранее Фокус сообщал, что эвакуатор в Киеве забрал неправильно припаркованный суперкар Ferrari. У авто были иностранные номера.

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