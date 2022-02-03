Елітні порушники: у Києві евакуатор забрав розкішний Lamborghini (фото)

Lamborghini Urus припаркувався біля пішохідного переходу. Тепер власникові доведеться забирати його зі штрафмайданчика.

Дорогий преміальний кросовер Lamborghini Urus став черговим здобутком київських евакуаторів. Елітний автомобіль вартістю 300 тис. доларів відправили на штрафмайданчик. Про це розповів у Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Lamborghini Urus припаркували з порушеннями у центрі Києва – на перехресті вулиць Саксаганського та Великої Васильківської. Кросовер стояв прямо біля пішохідного переходу, хоча згідно ПДР зупинка та стоянка ближче, ніж за 10 м до переходу, заборонені.

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За словами Костянтина Усова, обмеження паркування біля переходів покликане підвищити безпеку пішоходів. Lamborghini Urus знижував оглядовість для інших водіїв та скорочував час реакції у випадок раптового виходу пішоходів на перехід.

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Тепер власникові доведеться сплатити штраф за порушення правил паркування та компенсувати послуги евакуатора. Сумарно це близько 2000–2500 гривень.

Lamborghini Urus – один із найдорожчих та найшвидших кросоверів у світі. Автомобіль оснащений 4,0-літровим 650-сильним V8 твін-турбо і здатний розганятися до 100 км/год за 3,6 секунди і розвивати 305 км/год.

[ + – ] Кросовер відправили на штрафмайданчик

Раніше заступник голови КМДА повідомив, що за січень 2022 року в столиці евакуювали 2273 авто. Також інспектори винесли 12 910 постанов про порушення правил зупинки та стоянки та порушники вже сплатили 4,4 млн гривень штрафів. Один власник Nissan Rogue уже сплатив 6 штрафів, а найбільшу суму сплатив власник Mazda 3 – 6350 гривень.

Водночас київські водії стають дисциплінованішими. За минулий місяць 21 568 водіїв сплатили 42 044 паркувальні сесії на суму 2,9 млн гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що у Lamborghini Urus з'явився набагато потужніший і швидший конкурент від Aston Martin.