Новий кросовер Aston Martin став найпотужнішим і найшвидшим у світі

Aston Martin DBX707 — топова заряджена версія кросовера. Його максимальна швидкість – 310 км/год.

Лінійку Aston Martin DBX 2022 поповнив найновіший заряджений варіант 707. Надпотужний кросовер надійде у продаж з другого кварталу цього року за ціною від 232 тис. доларів. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

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[ + – ] Потужність 4,0-літрової вісімки підняли до 707 к. с.

Цифровий індекс моделі вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо Mercedes-AMG: її підняли з 550 до 707 к. с. Максимальний крутний момент виріс до 900 Н∙м.

Нова та 9-ступенева автоматична КПП з "мокрим" зчепленням. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 310 км/год.

[ + – ] Максимальна швидкість – 310 км/год

Тобто, новий Aston Martin DBX707 – найпотужніший і найшвидший у світі кросовер. Він обійшов Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo GT та Bentley Bentayga Speed.

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Автомобілю допрацювали кермо, систему повного приводу і пневмопідвіску. За уповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду та 390 мм ззаду.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном.

Відрізнити заряджений варіант від стандартного Aston Martin DBX можна за збільшеною решіткою радіатора та карбоновим обважуванням. Також встановлені 22-дюймові диски, а ззаду видно чотири вихлопні труби.

[ + – ] Спереду встановлені спортивні сидіння

Салон оздоблений особливою двоколірною шкірою, алькантарою та карбоном. Спереду встановлені спортивні сидіння.

Раніше Фокус розповідав, що кросовер Lamborghini Urus отримає нову заряджену версію. Вона може перевершити Aston Martin DBX707.