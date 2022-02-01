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Новый кроссовер Aston Martin стал самым мощным и самым быстрым в мире (видео)

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Aston Martin DBX707 узнается по увеличенной решетке радиатора и обвесу

Aston Martin DBX707 — топовая заряженная версия кроссовера. Его максимальная скорость — 310 км/ч.

Линейку Aston Martin DBX 2022 пополнил новейший заряженный вариант 707. Сверхмощный кроссовер поступит в продажу со второго квартала нынешнего года по цене от 232 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.

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Мощность 4,0-литровой восьмерки подняли до 707 л. с.

Цифровой индекс модели указывает на мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо от Mercedes-AMG: ее подняли с 550 до 707 л. с. Максимальный крутящий момент вырос до 900 Н∙м.

Новая и 9-ступенчатая автоматическая КПП с "мокрым" сцеплением. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

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Максимальная скорость - 310 км/ч

То есть, новый Aston Martin DBX707 – самый мощный и самый быстрый в мире кроссовер. Он обошел Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo GT и Bentley Bentayga Speed.

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Автомобилю доработали рулевое управление, систему полного привода и пневмоподвеску. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 390 мм сзади.

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Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном

Отличить заряженный вариант от стандартного Aston Martin DBX можно по увеличенной решетке радиатора и карбоновому обвесу. Также установлены 22-дюймовые диски, а сзади видны четыре выхлопные трубы.

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Спереди установлены спортивные сиденья

Салон отделан особой двухцветной кожей, алькантарой и карбоном. Спереди установлены спортивные ковшеобразные сиденья.

Продажи Aston Martin DBX707 стартуют весной

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Lamborghini Urus получит новую заряженную версию. Она может превзойти Aston Martin DBX707.