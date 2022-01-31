Представлена самая мощная и самая дорогая Skoda в истории

Купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV поступит в продажу до конца года. На выбор предложат версии мощностью 177-295 л. с.

Электромобиль Skoda Enyaq iV получил купеобразного собрата. Новый кроссовер презентовали официально, причем наряду со стандартной версией дебютировал и мощный вариант RS. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.

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[ + – ] Кроссовер узнается по покатой крыше Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq Coupe iV узнается, прежде всего, по покатой линии крыши. Кроме того, у него слегка заострена задняя часть, а фальшрадиаторная решетка получила стандартную диодную подсветку. Кроме того, комплектацию пополнили матричные фары. Базовое оснащение включает 18-дюймовые диски, а в RS они 20-дюймовые. Enyaq RS можно также отличить по обвесу и более агрессивному дизайну бамперов.

[ + – ] Задняя часть слегка заострена Фото: Skoda

Купе-кроссовер смотрится не только стремительнее собрата – его аэродинамика действительно лучше, ведь коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,234.

Размеры Skoda Enyaq Coupe iV:

Длина — 4563 мм

Ширина — 1879 мм

Высота — 1617 мм

Колесная база — 2765 мм

Объем багажника – 570 л

[ + – ] Отделка разбавлена яркими вставками Фото: Skoda

Отделку салона разбавляют яркие вставки, а в версии RS установлены спортивные кресла. В остальном салон такой же, как у Skoda Enyaq iV. У кроссовера небольшой цифровой щиток приборов и крупный 13-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] Версия RS получила спортивные сиденья Фото: Skoda

Характеристики Skoda Enyaq Coupe iV

Электрокар Skoda Enyaq Coupe iV доступен с одним мотором (177 и 204 л. с.) или двумя (265 и 295 л. с.). Вариант RS предлагают только в 295-сильном исполнении и это самая мощная модель марки. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

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А наиболее дальнобойной является 204-сильная версия с батареей емкостью 82 кВт∙ч. Ее запас хода – 545 км по циклу WLTP.

[ + – ] Объем багажника - 570 л Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Enyaq Coupe iV поступит в продажу до конца года по цене примерно от 45 тыс. евро и станет самой дорогой моделью чешского бренда.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda запустила в производство новую недорогую модель. Она стоит от 13 500 долларов.