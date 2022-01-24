Skoda начала производство нового недорогого седана с большим багажником

Skoda Slavia – бюджетный 4,5-метровый седан. Модель комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 л.

В производство поступила новая Skoda Slavia. Недорогой седан пришел на смену модели Rapid и будет доступен по цене от 13 500 до 21 500 долларов. Об этом сообщает сайт India car news.

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[ + – ] Slavia пришла на смену Skoda Rapid Фото: Skoda

Skoda Slavia 2022 выпускают в Индии и модель рассчитана на развивающиеся страны. Автомобиль построен на базе Volkswagen Polo Sedan новейшего поколения (он же VW Virtus) и схож с ним в профиль. А передняя часть с широкой решеткой радиатора и раскосыми фарами выполнена в духе Skoda Octavia и Scala.

Размеры Skoda Slavia 2022:

Длина – 4541 мм

Ширина – 1752 мм

Высота – 1487 мм

Колесная база – 2651 мм

[ + – ] Топовая версия получила виртуальную панель приборов Фото: Skoda

В салоне установлен двухспицевый руль от Skoda Fabia 2021, а в топовых версиях предусмотрены виртуальная панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника составляет 521 л.

Базовая комплектация Skoda Slavia включает кондиционер, а среди доступных опций – бесключевой доступ, климат-контроль, камеру заднего вида, навигацию, подогрев и вентиляцию сидений.

[ + – ] Объем багажника - 521 л Фото: Skoda

Седан Skoda Slavia оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (110 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае предложены 6-ступенчатые механическая или автоматическая КПП, во втором – механика либо 7-ступенчатый робот DSG.

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