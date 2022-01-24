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Skoda начала производство нового недорогого седана с большим багажником

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Skoda Slavia 2022, новая Skoda Slavia, Skoda Slavia, седан Skoda
Фото: Skoda | Skoda Slavia стоит от 13 500 долларов

Skoda Slavia – бюджетный 4,5-метровый седан. Модель комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 л.

В производство поступила новая Skoda Slavia. Недорогой седан пришел на смену модели Rapid и будет доступен по цене от 13 500 до 21 500 долларов. Об этом сообщает сайт India car news.

Skoda Slavia 2022, новая Skoda Slavia, Skoda Slavia, седан Skoda
Slavia пришла на смену Skoda Rapid
Фото: Skoda

Skoda Slavia 2022 выпускают в Индии и модель рассчитана на развивающиеся страны. Автомобиль построен на базе Volkswagen Polo Sedan новейшего поколения (он же VW Virtus) и схож с ним в профиль. А передняя часть с широкой решеткой радиатора и раскосыми фарами выполнена в духе Skoda Octavia и Scala.

Размеры Skoda Slavia 2022:

  • Длина – 4541 мм
  • Ширина – 1752 мм
  • Высота – 1487 мм
  • Колесная база – 2651 мм
Skoda Slavia 2022, новая Skoda Slavia, Skoda Slavia, седан Skoda
Топовая версия получила виртуальную панель приборов
Фото: Skoda

В салоне установлен двухспицевый руль от Skoda Fabia 2021, а в топовых версиях предусмотрены виртуальная панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника составляет 521 л.

Базовая комплектация Skoda Slavia включает кондиционер, а среди доступных опций – бесключевой доступ, климат-контроль, камеру заднего вида, навигацию, подогрев и вентиляцию сидений.

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Объем багажника - 521 л
Фото: Skoda

Седан Skoda Slavia оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (110 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае предложены 6-ступенчатые механическая или автоматическая КПП, во втором – механика либо 7-ступенчатый робот DSG.

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