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Представлена новая Skoda Slavia: официальные фото, видео и подробности седана за $13 500

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Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Фото: Skoda | Skoda Slavia будут выпускать в Индии

Седан Skoda Slavia станет преемником лифтбэка Rapid. Он просторный и богато оснащен.

В Индии презентована новая Skoda Slavia. Бюджетный седан приходит на смену популярной модели Skoda Rapid. Об этом сообщает издание Autocar.

Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Седан предлагают с бензиновыми турбомоторами
Фото: Skoda

Производство Skoda Slavia 2022 наладят именно в Индии и ее продажи стартуют в начале следующего года. Модель предназначена для развивающихся стран и будет относительно недорогой – цены стартуют примерно с 13 500 долларов.

Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Топовая версия получила виртуальную панель приборов
Фото: Skoda

Новая Skoda Slavia своим сдержанным дизайном с широкой решеткой радиатора и узкими диодными фарами напоминает лифтбэк Octavia A8. Также можно заметить общие черты с Volkswagen Polo Sedan нового поколения (он же Virtus), с которым авто делит платформу MQB-A0-IN. По размерам авто крупнее предшественника:

  • Длина – 4541 мм
  • Ширина – 1752 мм
  • Высота – 1487 мм
  • Колесная база – 2651 мм
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Дизайн выполнен в духе Skoda Octavia
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
В основе авто лежит новый Volkswagen Polo Sedan
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Комплектация авто весьма богатая
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Салон Skoda Slavia очень просторный
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Объем багажника седана - 521 л
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия
Skoda Slavia 2022, Skoda Slavia, новая Skoda Slavia, седан Skoda Slavia, седан Skoda, Шкода Славия

Возросшие размеры позволили сделать авто просторнее. Объем багажника составляет 521 л. В салоне в топовых версиях установлены 8-дюймовая виртуальная панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей.

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Оснащение самого дорогого варианта также включает бесключевой доступ, климат-контроль, навигацию, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку смартфонов и камеру заднего вида. Даже в базовой комплектации есть 7-дюймовый тачскрин.

Skoda Slavia предназначена для развивающихся стран

Для Skoda Slavia 2022 предложат на выбор бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Менее мощный двигатель доступен с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а в 150-сильном варианте вместо автомата – 7-ступенчатый робот DSG. Наряду со стандартным седаном предложат внедорожный вариант с увеличенным до 180 мм клиренсом.

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