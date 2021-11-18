Представлена новая Skoda Slavia: официальные фото, видео и подробности седана за $13 500

Седан Skoda Slavia станет преемником лифтбэка Rapid. Он просторный и богато оснащен.

В Индии презентована новая Skoda Slavia. Бюджетный седан приходит на смену популярной модели Skoda Rapid. Об этом сообщает издание Autocar.

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[ + – ] Седан предлагают с бензиновыми турбомоторами Фото: Skoda

Производство Skoda Slavia 2022 наладят именно в Индии и ее продажи стартуют в начале следующего года. Модель предназначена для развивающихся стран и будет относительно недорогой – цены стартуют примерно с 13 500 долларов.

[ + – ] Топовая версия получила виртуальную панель приборов Фото: Skoda

Новая Skoda Slavia своим сдержанным дизайном с широкой решеткой радиатора и узкими диодными фарами напоминает лифтбэк Octavia A8. Также можно заметить общие черты с Volkswagen Polo Sedan нового поколения (он же Virtus), с которым авто делит платформу MQB-A0-IN. По размерам авто крупнее предшественника:

Длина – 4541 мм

Ширина – 1752 мм

Высота – 1487 мм

Колесная база – 2651 мм

[ + – ] Дизайн выполнен в духе Skoda Octavia [ + – ] В основе авто лежит новый Volkswagen Polo Sedan [ + – ] Комплектация авто весьма богатая [ + – ] Салон Skoda Slavia очень просторный [ + – ] Объем багажника седана - 521 л

Возросшие размеры позволили сделать авто просторнее. Объем багажника составляет 521 л. В салоне в топовых версиях установлены 8-дюймовая виртуальная панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей.

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Оснащение самого дорогого варианта также включает бесключевой доступ, климат-контроль, навигацию, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку смартфонов и камеру заднего вида. Даже в базовой комплектации есть 7-дюймовый тачскрин.

[ + – ] Skoda Slavia предназначена для развивающихся стран

Для Skoda Slavia 2022 предложат на выбор бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Менее мощный двигатель доступен с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а в 150-сильном варианте вместо автомата – 7-ступенчатый робот DSG. Наряду со стандартным седаном предложат внедорожный вариант с увеличенным до 180 мм клиренсом.

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