Стартовали продажи недорогого британского конкурента Nissan Qashqai: он может появиться в Украине

MG One – новый молодежный кроссовер с ярким дизайном и богатым оснащением. Авто комплектуют 1,5-литровым турбомотором.

Новый MG One запустили в производство и с ноября он поступает в продажу. Бюджетный кроссовер оценили в 17 400-21 750 долларов, то есть он получился весьма доступным. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Автомобиль отличается ярким дизайном Фото: CarNewsChina

Поначалу бюджетный кроссовер будет доступен в Китае, ведь именно в этой стране сейчас выпускают автомобили британской марки. Однако вскоре он должен появиться в Европе и имеет все шансы выйти на украинский рынок, ведь марка MG недавно вернулась в нашу страну. Также сборку авто наладят в Индии.

[ + – ] Кроссовер получил 1,5-литровый 181-сильный турбомотор Фото: CarNewsChina

Кроссовер MG One станет недорогой альтернативой Nissan Qashqai. В иерархии марки он занимает место между компактным MG ZS и флагманской моделью HS. По габаритам он относится к кроссоверам С-класса:

Длина – 4579 мм

Ширина – 1866 мм

Высота – 1617 мм

Колесная база – 2670 мм

[ + – ] MG One получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный экран Фото: CarNewsChina

MG One 2022 ориентирован на молодежную аудиторию и у него яркий дизайн с широкой решеткой радиатора и мускулистыми рельефными боковинами.

В салоне обращают на себя внимание огромные дисплеи панели приборов и мультимедийной системы. Практически все кнопки на передней панели – сенсорные.

[ + – ] В топовой версии салон отделан кожей Фото: CarNewsChina

Комплектация MG One довольно богатая: в топовой версии предусмотрены кожаный салон, панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод сидений, датчики света и дождя, системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, контроля разметки и слепых зон.

Важно

Богатое оснащение и 400 км запаса хода: британцы показали недорогой электрокроссовер

По MG HS знаком 1,5-литровый бензиновый турбомотор TGI, но его мощность выросла со 169 до 181 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, а вот привод у MG One только передний. Позже линейку расширит гибрид.

Ранее Фокус рассказывал о новом флагмане MG. Электрический кроссовер вскоре появится в Украине.