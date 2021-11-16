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Стартовали продажи недорогого британского конкурента Nissan Qashqai: он может появиться в Украине

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Фото: CarNewsChina | MG One - молодежный кроссовер С-класса

MG One – новый молодежный кроссовер с ярким дизайном и богатым оснащением. Авто комплектуют 1,5-литровым турбомотором.

Новый MG One запустили в производство и с ноября он поступает в продажу. Бюджетный кроссовер оценили в 17 400-21 750 долларов, то есть он получился весьма доступным. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер MG One, Кроссовер MG, MG One, MG One 2022, новый MG One
Автомобиль отличается ярким дизайном
Фото: CarNewsChina

Поначалу бюджетный кроссовер будет доступен в Китае, ведь именно в этой стране сейчас выпускают автомобили британской марки. Однако вскоре он должен появиться в Европе и имеет все шансы выйти на украинский рынок, ведь марка MG недавно вернулась в нашу страну. Также сборку авто наладят в Индии.

Кроссовер MG One, Кроссовер MG, MG One, MG One 2022, новый MG One
Кроссовер получил 1,5-литровый 181-сильный турбомотор
Фото: CarNewsChina

Кроссовер MG One станет недорогой альтернативой Nissan Qashqai. В иерархии марки он занимает место между компактным MG ZS и флагманской моделью HS. По габаритам он относится к кроссоверам С-класса:

  • Длина – 4579 мм
  • Ширина – 1866 мм
  • Высота – 1617 мм
  • Колесная база – 2670 мм
Кроссовер MG One, Кроссовер MG, MG One, MG One 2022, новый MG One
MG One получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный экран
Фото: CarNewsChina

MG One 2022 ориентирован на молодежную аудиторию и у него яркий дизайн с широкой решеткой радиатора и мускулистыми рельефными боковинами.

В салоне обращают на себя внимание огромные дисплеи панели приборов и мультимедийной системы. Практически все кнопки на передней панели – сенсорные.

Кроссовер MG One, Кроссовер MG, MG One, MG One 2022, новый MG One
В топовой версии салон отделан кожей
Фото: CarNewsChina

Комплектация MG One довольно богатая: в топовой версии предусмотрены кожаный салон, панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод сидений, датчики света и дождя, системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, контроля разметки и слепых зон.

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По MG HS знаком 1,5-литровый бензиновый турбомотор TGI, но его мощность выросла со 169 до 181 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, а вот привод у MG One только передний. Позже линейку расширит гибрид.

Ранее Фокус рассказывал о новом флагмане MG. Электрический кроссовер вскоре появится в Украине.