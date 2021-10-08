Скоро в Украине официально появится конкурент Tesla с запасом хода более 400 км

Электромобиль MG Marvel R будет доступен и в Украине. Запас хода кроссовера в самой "дальнобойной" версии достигает 402 км

В Европе поступил в продажу электрический кроссовер MG Marvel R. Флагманская модель британского бренда доступна по цене от 39 990 евро. Об этом сообщает сайт Autocar.

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[ + – ] Полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с Фото: Autocar

Новый MG Marvel R собирают в Китае и позиционируют, как более доступного конкурента Tesla Model Y и Mercedes-Benz EQC. Кроссовер сопоставим с ними по размерами:

Длина – 4674 мм

Ширина – 1919 мм

Высота – 1618 мм

Колесная база – 2800 мм

В салоне кроссовера обращает на себя внимание большой 19,4-дюймовый сенсорный дисплей и 12,3-дюймовая электронная панель приборов. У MG Marvel R два багажника – передний 150-литровый и задний объемом 357-1396 л.

Базовая комплектация электрокара весьма богатая – панорамная крыша, кожаный салон, электропривод сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов. Также у всех Marvel R будет MG Pilot L2+ набор электронных ассистентов для:

автоматического торможения

контроля "слепых" зон

удержание в полосе

распознавание дорожных знаков

парковки и выезде задним ходом

автоматическим управлением дальним светом

удержания скорости и дистанции

[ + – ] В салоне установлен большой 19,4-дюймовый дисплей и 12,3-дюймовая электронная панель приборов Фото: Autocar

Начальная заднеприводная версия оснащена двумя электромоторами мощностью 180 л. с. и батареей на 70 кВтч. Она разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и развивает 180 км/ч, а запас хода по циклу WLTP составляет 402 км.

Полноприводной вариант за 47 990 евро получил уже три мотора суммарной мощностью 288 л. с. и стартует до сотни за 4,9 с. Правда, запас хода немного меньше – 370 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 43 минуты.

[ + – ] Спереди предусмотрен дополнительный 150-литровый багажник Фото: Autocar

Новый MG Marvel R анонсировали и в Украине. Электромобиль должен появиться на нашем рынке в скором времени, ведь марка MG вернулась в нашу страну.

Также ранее Фокус рассказывал, что MG показали более доступный электрокроссовер ZS EV. Модель обновили и увеличили ее запас хода.