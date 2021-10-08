Скоро в Україні офіційно з'явиться конкурент Tesla із запасом ходу понад 400 км

Електромобіль MG Marvel R буде доступний і в Україні. Запас ходу кросовера в найбільш "далекобійної" версії сягає 402 км

В Європі надійшов у продаж електричний кросовер MG Marvel R. Флагманська модель британського бренду доступна за ціною від 39 990 євро. Про це повідомляє сайт Autocar.

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[ + – ] Повнопривідна версія розганяється до 100 км/год за 4,9 с Фото: Autocar

Новий MG Marvel R збирають в Китаї і позиціонують, як більш доступного конкурента Tesla Model Y та Mercedes-Benz EQC. Кросовер можна порівняти з ними за розмірами:

довжина — 4 674 мм;

ширина — 1 919 мм;

висота — 1 618 мм;

колісна база — 2 800 мм.

У салоні кросовера звертає на себе увагу великий 19,4-дюймовий сенсорний дисплей і 12,3-дюймова електронна панель приладів. У MG Marvel R два багажники — передній 150-літровий і задній обсягом 357-1 396 л.

Базова комплектація електрокара вельми багата — панорамний дах, шкіряний салон, електропривід сидінь, двозонний клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфонів. Також у всіх Marvel R буде MG Pilot L2+ набір електронних асистентів для:

автоматичного гальмування;

контролю "сліпих" зон;

утримання в смузі;

розпізнавання дорожніх знаків;

парковки і виїзду заднім ходом;

автоматичним управлінням дальнім світлом;

утримання швидкості та дистанції.

[ + – ] У салоні встановлений великий 19,4-дюймовий дисплей і 12,3-дюймова електронна панель приладів Фото: Autocar

Початкова задньопривідна версія оснащена двома електромоторами потужністю 180 к. с. і батареєю на 70 кВт⋅год. Вона розганяється до 100 км/год за 7,9 с і розвиває 180 км/год, а запас ходу за циклом WLTP становить 402 км.

Повнопривідний варіант за 47 990 євро отримав вже три мотори сумарною потужністю 288 к. с. і стартує до сотні за 4,9 с. Щоправда, запас ходу трохи менший — 370 км. Швидка зарядка на 80% займає 43 хвилини.

[ + – ] Спереду передбачений додатковий 150-літровий багажник Фото: Autocar

Новий MG Marvel R анонсували і в Україні. Електромобіль повинен з'явитися на нашому ринку незабаром, адже марка MG повернулася в нашу країну.

Також раніше Фокус розповідав, що MG показали більш доступний електрокросовер ZS EV. Модель оновили і збільшили її запас ходу.