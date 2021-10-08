Скоро в Україні офіційно з'явиться конкурент Tesla із запасом ходу понад 400 км
Електромобіль MG Marvel R буде доступний і в Україні. Запас ходу кросовера в найбільш "далекобійної" версії сягає 402 км
В Європі надійшов у продаж електричний кросовер MG Marvel R. Флагманська модель британського бренду доступна за ціною від 39 990 євро. Про це повідомляє сайт Autocar.
Новий MG Marvel R збирають в Китаї і позиціонують, як більш доступного конкурента Tesla Model Y та Mercedes-Benz EQC. Кросовер можна порівняти з ними за розмірами:
- довжина — 4 674 мм;
- ширина — 1 919 мм;
- висота — 1 618 мм;
- колісна база — 2 800 мм.
У салоні кросовера звертає на себе увагу великий 19,4-дюймовий сенсорний дисплей і 12,3-дюймова електронна панель приладів. У MG Marvel R два багажники — передній 150-літровий і задній обсягом 357-1 396 л.
Базова комплектація електрокара вельми багата — панорамний дах, шкіряний салон, електропривід сидінь, двозонний клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфонів. Також у всіх Marvel R буде MG Pilot L2+ набір електронних асистентів для:
- автоматичного гальмування;
- контролю "сліпих" зон;
- утримання в смузі;
- розпізнавання дорожніх знаків;
- парковки і виїзду заднім ходом;
- автоматичним управлінням дальнім світлом;
- утримання швидкості та дистанції.
Початкова задньопривідна версія оснащена двома електромоторами потужністю 180 к. с. і батареєю на 70 кВт⋅год. Вона розганяється до 100 км/год за 7,9 с і розвиває 180 км/год, а запас ходу за циклом WLTP становить 402 км.
Повнопривідний варіант за 47 990 євро отримав вже три мотори сумарною потужністю 288 к. с. і стартує до сотні за 4,9 с. Щоправда, запас ходу трохи менший — 370 км. Швидка зарядка на 80% займає 43 хвилини.
Новий MG Marvel R анонсували і в Україні. Електромобіль повинен з'явитися на нашому ринку незабаром, адже марка MG повернулася в нашу країну.
Також раніше Фокус розповідав, що MG показали більш доступний електрокросовер ZS EV. Модель оновили і збільшили її запас ходу.