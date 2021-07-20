В Україні стартував продаж автомобілів MG: оголошені ціни

Лінійка враховує два бензинові кросовери, седан та електричний кросовер, а стартові ціни залежно від моделі лежать в діапазоні від 13,5 до 34 тисяч доларів.

Британська марка MG, що нині належить китайському концерну SAIC, повертається на український ринок після тривалої перерви. Тепер у бренду в Україні новий, сильніший дистрибʼютор та абсолютно нова модельна гамма.

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Перезавантаження MG носить масовий характер: зі старту продажів українцям пропонують відразу чотири моделі. Причому першим у продаж надійде електромобіль — запуск намічений на серпень. А три машини з ДВЗ будуть доступні в середині вересня. Але вже зараз для всіх новинок MG відомі ціни і комплектації.

[ + – ] Кросовер MG ZS Фото: Фокус

Лінійку моделей з двигунами внутрішнього згоряння відкриває компактний (довжина 4 323 мм) кросовер MG ZS, який в 2021 році переніс плановий рестайлінг. Для машини запропоновані два бензинові двигуни — атмосферник 1.5 на 114 к. с. і турбомотор 1.3 потужністю 155 к. с. Для першого — пʼятиступінчаста "механіка" або варіатор, а більш потужний агрегатується із шестиступінчастим "автоматом". Привід — тільки передній.

У базовому оснащенні — круїз-контроль, камера заднього виду, медіасистеми з 10-дюймовим дисплеєм і підтримкою Apple Carplay, Android Auto. У топверсії є панорамний дах, електропривід і підігрів сидінь, система кругового огляду. Ціна такого автомобіля стартуватиме з позначки 16 тисяч доларів, а середня комплектація оцінена в 17,9 тисяч доларів.

[ + – ] Кросовер MG HS Фото: Фокус

Сходинкою вище — середньорозмірний (довжина 4 574 мм) кросовер MG HS. Він комплектується також двома бензиновими моторами, причому обидва — з турбонаддувом. Початковий варіант обʼємом 1,5 л розвиває 169 к. с. і 250 нм, а 2-літровий — 228 Нм і 360 Нм.

Стартова версія 1.5 — з переднім приводом і "механікою" (за доплату передбачений преселективний "робот"), а модифікація 2.0 — виключно з повним приводом і "роботом". "У базі" — 4 подушки безпеки, салон з екошкіри, камера заднього вигляду, мультимедіа з 10,1-дюймовим дисплеєм (підтримка Apple Carplay та Android Auto). Такий автомобіль стартуватиме приблизно з 20,3 тисяч доларів, а повнопривідний варіант в єдиній небідній комплектації (двозонний "клімат", LED-оптика, 12,3-дюймовий дисплей медіасистеми) коштуватиме 28,5 тисяч доларів.

[ + – ] Седан MG 5 Фото: Фокус

Також у гаммі є седан — середньорозмірний передньопривідний MG 5 довжиною 4,6 м із багажником на 512 л. Мотор у такого авто один — півторалітровий атмосферник із віддачею 114 к. с. і 150 нм. У базовому оснащенні — кондиціонер і мультимедіа з 8-дюймовим дисплеєм, а в топкомплектації є електропривід і підігрів передніх сидінь, система кругового огляду, світлодіодні фари. Стартова ціна машини з "механікою" складе 13,5 тисяч доларів, а топверсія з варіатором коштуватиме 17,2 тисяч.

[ + – ] Електромобіль MG ZS EV Фото: Фокус

Ну і нарешті електромобіль — компактний кросовер MG ZS EV довжиною 4,3 м. У машини — силова установка з віддачею 110 кВт і 350 Нм із приводом на передню вісь і тягова батарея ємністю 44 кВт*год із запасом ходу на одній зарядці 263 км по циклу WLTP. Електрокар запропонований в єдиній комплектації: безключевий доступ, панорамний дах, мультимедіа з 8-дюймовим екраном, електропривід передніх сидінь, камера заднього виду. Ціна — 34 тисячі доларів.

До вересня, коли бренд повноцінно почне продаж, в Україні налічуватимуться 12 дилерів, а протягом двох років планується збільшити мережу до 26 точок.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартував продаж електричних кросоверів Mercedes-Benz EQA та EQC. Компактний EQA доступний в трьох виконаннях з різною потужністю силової установки, а EQC — в єдиній повнопривідній версії.