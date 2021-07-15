Електрокросовери Mercedes-Benz EQA і EQC стартували в Україні: ціни та комплектації (відео)

Компактний EQA доступний у трьох виконаннях з різною потужністю силової установки, а EQC поки пропонується в єдиній повнопривідній версії.

Український авторинок поповнився двома електричними новинками від Mercedes-Benz — компактним кросовером EQA і середньорозмірним кросовером EQC. Обидві моделі вже доступні для замовлення.

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Mercedes-Benz EQA став першим електрокаром у класі компактних кросоверів сімейства Mercedes-EQ. Модель поєднує в собі всі ключові характеристики спорідненої моделі GLA з класичним ДВЗ. Усього на нашому ринку є три версії. Базовий монопривідний EQA 250 має силову установку потужністю 190 к.с. і батарею, що забезпечує запас ходу до 426 км за стандартом WLTP. Коштує такий електрокросовер від 37,8 тисяч євро.

[ + – ] Mercedes-Benz EQA на вулицях Києва

Більш потужні повнопривідні EQA 300 4MATIC (228 к.с.) і EQA 350 4MATIC (292 к.с.) коштують, відповідно, від 41 і 43 тисяч євро. У таких версіях запас ходу на одній зарядці становить до 500 км. Усі комплектації EQA мають "у базі" адаптивні світлодіодні фари, камеру заднього виду, новітню мультимедійну систему MBUX.

Середньорозмірний кросовер Mercedes-Benz EQC пропонується в Україні в єдиному повнопривідному виконанні EQC 400 4MATIC. Силова установка в складі двох електромоторів (по одному на передній і задній осі) сумарно розвиває 408 к.с. Літій-іонна батарея ємністю 80 кВт ∙ год забезпечує запас ходу до 417 км за стандартом WLTP.

Водій EQC може вибрати один з пʼяти режимів руху: "Комфорт", "Еко", "Максимальний запас ходу", "Спорт" та "Індивідуальний". Ціна Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC стартує з 54,5 тисяч євро.

[ + – ] Mercedes-Benz EQA на березі Київського моря

Онлайн-презентація нових моделей електричних кросоверів EQC і EQA відбулася на медіаресурсі Megogo — Mercedes-Benz став першим в Україні автомобільним брендом, який провів показ своїх новинок у такому форматі.

Як Фокус повідомляв раніше, в Україні почалися продажі Mercedes-Benz C-Class нового покоління. Автомобіль доступний у кузовах седан і універсал, а ціни стартують з 41,4 тисячі євро.

Також ми розповідали, що концерн Daimler, куди входить бренд Mercedes-Benz, з 2009 по 2014 рік перебував у картельній змові з BMW і Volkswagen. Виробники домовилися про стримування впровадження передових технологій зниження шкідливих викидів, щоб уникнути конкуренції між собою і знизити витрати. Змова розкрилася з подачі самого Daimler, тому він був звільнений від штрафу, а ось дві інші компанії Єврокомісія оштрафувала сумарно на 875 млн євро (1 млрд доларів).