В Україні стартував продаж Mercedes-Benz C-Class нового покоління

Новинка доступна в кузовах седан та універсал.

Mercedes-Benz C-Class нового покоління представили в лютому 2021 року, а тепер новинка виходить на український ринок. Новий C-Class став помітно більшим за попередника, обзавівся салоном у стилі флагманського S-Class і вперше у своїй історії отримав повнокероване шасі у вигляді опції.

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На старті продажів для України запропоновані 10 модифікацій — сім для седана і три для універсала. Дві з семи версій седана — з повним приводом, а ось для універсала, з огляду на меншу популярність такого кузова, повноприводна трансмісія не пропонується.

У базову комплектацію нового С-класу входить розширений порівняно з попереднім поколінням перелік обладнання. Це, наприклад, світлодіодні фари High Performance, паркувальний асистент з камерою заднього виду, центральний дисплей з діагоналлю 11,9 дюйма (30,2 см), просунута мультимедійна система (персональні профілі, точка доступу Wi-Fi). Також передбачений сканер відбитків пальців для доступу до управління системами автомобіля.

Як опція, пропонуються матричні фари Digital Light. У кожній — світловий модуль з трьох світлодіодів, який направляє світло за допомогою 1,3 млн мікродзеркал.

Модель пропонує широкий перелік електронних асистентів — від адаптивного круїз-контролю до помічника кермового управління Active Steering Assist. У перспективі на наш ринок можливі поставки машин з системою попередження про швидкісні обмеження і системою допомоги при русі у заторах.

Ціни Mercedes-Benz C-Class в Україні стартують з відмітки 41,4 тисячі євро за базовий седан Mercedes-Benz C 180 і 45,7 тисячі євро за універсал Mercedes-Benz C 220 d. Підзаряджати гібридні версії також будуть, але зʼявляться на ринку пізніше.

Раніше Фокус повідомляв, що тюнінгова компанія Brabus представила один з найшвидших Гелендвагенів у світі. Пакет оновлень для Mercedes-Benz G-Class у вигляді особливого Brabus 900 Rocket це 900 к.с. потужності і 3,7 секунди розгону до 100 км/год.

Також ми розповідали про всі особливості нового C-Class. Новинку відрізняє широта діджиталізації бортових систем, широка гама моторів, включаючи гібриди.