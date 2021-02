Класика і авангардизм: представлений Mercedes-Benz C-класу нового покоління (фото)

Новинку відрізняє широта діджиталізаціії бортових систем, повнокероване шасі та велика гамма моторів, включаючи гібриди.

Класичні Мерседеси не здаються під натиском кросоверів. Ось і новий C-клас, будучи найбільш компактним і доступним в канонічній лінійці моделей С-, Е і S-класу, готовий дивувати технологічністю конструкції та просунутістю оснащення.

Дизайн нового Mercedes-Benz C-класу перегукується з дебютувавшим минулого року флагманським S-класом. Порівняно з попередником, відчутно зросли габарити: довжиною новий C-клас майже наздогнав нинішній E-клас. Це зроблено зокрема для того, щоб розвести новинку по різних ринкових нішах з доступнішим седаном А-класу.

[ + – ] Mercedes-Benz C-класу нового покоління. Фото: Mercedes-Benz

В інтерʼєрі цілковито відчувається новаторський дух, реалізований раніше у флагманському S-класі. Салон нової «цешки» — це два великих роздільних монітора (водійський і для медіасистеми MBUX), віртуальні прилади й проекційний дисплей. Серед функцій — розблокування скануванням відбитка пальця, дистанційне оновлення бортового софту, можливість організувати в машині «мобільний офіc».

За рівнем комфорту новинка помітно зробила крок вперед. В оснащенні є контурне підсвічування, мультиконтурні передні сидіння з функцією масажу, високоякісна аудіосистема Burmester і навіть чотирьохзонний клімат-контроль — тобто окремі зони мікроклімату можуть налаштувати обидва пасажири другого ряду.

[ + – ] Інтер'єр Mercedes-Benz C-класу нового покоління. Фото: Mercedes-Benz

Підвіски побудовані за класичною двохважелевою схемою спереду і багатоважелевою ззаду. Опціонально доступні адаптивні амортизатори або спортивне шасі, а ось пневмопідвіска тепер може бути лише на задній осі або у гібридних версій.

А головна новинка за частиною шасі — задні колеса, які повертаються. Кут повороту обмежений 2,5 градусами, колеса повертаються протилежно переднім на швидкості до 60 км/год, а понад цю позначку — у сторону передніх коліс.

Моторна гамма? Тепер під капотом тільки чотирициліндрові агрегати з турбонаддувом. Бензинові версії — це С 180 (1,5 л, 170 к.с.), С 200 (1,5 л, 204 к.с.) і C 300 (2,0 л, 258 к.с.), а дизельні — C 220 d (2 л, 200 к.с.) і C 300 d (2 л, 265 к.с.). Також пішла в минуле "механіка" — всі версії оснащені девʼятиступеневим «автоматом» 9G-Tronic.

[ + – ] Mercedes-Benz C-класу нового покоління. Фото: Mercedes-Benz

Повний привід передбачений за доплату і поки тільки для бензинових виконань C 200 і C 300. А гібрида — бензиновий C 300 e та дизельний C 300 de — отримали тягову батарею збільшеної місткості: 25,4 кВт∙год проти 13,5 кВт∙год у попереднього покоління.

У Європі новий Mercedes C-класу буде доступний до замовлення вже у березні, а в Україні продажі стартують ближче до кінця року. Втім, за традицією, наш імпортер напевно відкриє можливість замовлення машини задовго до її «живого» дебюту в Україні.