Срібна куля: представлено найшвидший 1000-сильний Mercedes S-Class (відео)

Тюнінг Mercedes S-Class від Brabus збільшив потужність гібридної установки до 1000 сил. Седан здатен розігнатися до сотні за 3,1 с та розвинути 290 км/год.

Mercedes-Benz S-Class отримав надпотужну заряджену модифікацію. Її створили в німецькому тюнінг-ательє Brabus і продаватимуть за 559 661 євро. Про авто розповіли на сайті компанії.

Новий Brabus 1000 ALL GRAY (саме так назвали проєкт) створений на базі 802-сильного гібридного Mercedes-AMG S63 E-Performance. Цифра в назві вказує на потужність силової установки – 1000 сил.

Такого результату добилися, збільшивши об’єм V8 до 4,5 л та замінивши турбіни, поршні, вихлоп і колінвал. Піковий крутний момент сягнув 1820 Н∙м, проте його обмежили на 1620 Н∙м, аби зберегти трансмісію.

Седан оснащений 1000-сильною гібридною установкою Фото: brabus.com

Новий Brabus 1000 ALL GRAY здатен розігнатися до 100 км/год за 3,1 с, а до 200 км/год – за 9,7 с. Максимальна швидкість обмежена на 290 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Mercedes S-Class в історії. Середня витрата пального становить 12,9 л/100 км.

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Від стандартного Mercedes-AMG S63 E-Performance седан відрізняється новою решіткою радіатора, агресивними бамперами, карбоновим обвісом та спойлером. Його вихлопні труби отримали діодне підсвічування. Кузов занизили на 10 мм.

Салон оздобили шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Також встановлені 22-дюймові диски, а кузов пофарбували в особливий сріблястий колір. Тюнінг Mercedes S-Class також включає оздоблення салону дорогою сірою шкірою та карбоном.

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