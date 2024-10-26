Гібрид універсала та купе: дебютував незвичний 1000-сильний Mercedes Brabus (відео)

Універсал Brabus Rocket GTS має карбоновий кузов і розкішний салон. Його 1000-сильна гібридна установка дозволяє стартувати до сотні за 2,7 с і розвивати 317 км/год.

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Лінійку Mercedes-AMG SL поповнила нестандартна версія – тридверний спортивний універсал. Її створили спеціалісти Brabus і випустять лімітованою серією. Про авто розповіли на сайті тюнінг-ательє.

Brabus Rocket GTS (так назвали проєкт) – спортивний універсал типу Shooting Brake, який в профіль нагадує BMW Z3 Coupe. По суті, кабріолет Mercedes-AMG SL отримав жорсткий дах, який розтягнули до самої "корми".

Авто оснащене 1000-сильною гібридною установкою Фото: brabus.com

Мало того, всі кузовні панелі Mercedes-AMG SL тепер карбонові. Також універсал отримав нову решітку радіатора, повітрозабірники на капоті, обвіс і спойлер. Його крила розширили та встановили нові ковані диски (21-дюймові спереду і 22-дюймові ззаду) із низкопрофільною гумою.

Салон оздобили шкірою, алькантарою і карбоном Фото: brabus.com

Салон Brabus Rocket GTS оздобили дорогою шкірою, алькантарою та карбоном. Як і кабріолет Mercedes-AMG SL, універсал залишається чотиримісним, проте його багажник збільшився.

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За основу взяли топовий Mercedes-AMG SL63 S E-Performance з гібридною установкою, яка складається із 4,0-літрового V8 твін-турбо та електромотора. Її віддача зросла до 1000 к. с. та 1620 Нм.

Універсал має чималий багажник Фото: brabus.com

Новий Mercedes Brabus Rocket GTS здатен розігнатися до 100 км/год за 2,7 с, до 200 км/год – за 9,5 с, а до 300 км/год – за 23,6 с. Максимальна швидкість обмежена на 317 км/год. Ціна авто становить 945 762 євро.

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