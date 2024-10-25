Розкіш для родини: в інтернеті показали унікальний універсал Mercedes S-Class W126 (фото)

Універсал Mercedes S-Class W126 має великий багажник, а також отримав обвіс і нові колісні диски. Під капотом встановлено 5,0-літровий V8.

Related video

У Японії існує дуже нестандартний Mercedes-Benz S-Class W126. Розкішне авто 80-х перетворили на представницький сімейний універсал. Його світлини опублікували на сторінці ательє HWA Asteroid Wheels в Instagram.

Авто отримало решітку радіатора від купе Mercedes S-Class

Саме ця японська компанія і виконала тюнінг Mercedes S-Class W126. Йому подовжили дах, прибрали кришку багажника та встановили задні двері й ліхтарі від молодшого Mercedes E-Class W124.

Важливо

На аукціон виставили незвичний Mercedes W126 80-х із дверима типу "крило чайки" (фото)

Крім того, універсал Mercedes W126 отримав решітку радіатора від купе S-Class, а також обвіс від AMG і нові колісні диски. Кліренс автомобіля занизили.

Задні двері та ліхтарі запозичили в Mercedes W124

Салон Mercedes S-Class W126 оздоблений шкірою та деревом. Там встановили кермо, прилади та крісла від AMG, а великий багажник обшили фетром. Комплектація універсала включає двозонний клімат-контроль, електропривід сидінь та потужну аудіосистему.

У салоні встановили кермо і сидіння від AMG Універсал має великий багажник

Під капотом цього універсала встановлено 5,0-літровий V8. На стандартному Mercedes 500 SE W126 цей двигун розвивав 240 к. с. У парі з мотором працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

До речі, існує і більш пізній універсал Mercedes S-Class у кузові W140, оснащений 6,0-літровим V12.

Також Фокус писав, що в Україну привезли раритетний спортивний універсал BMW 90-х.