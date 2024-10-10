На аукціон виставили незвичний Mercedes W126 80-х із дверима типу "крило чайки" (фото)
Лімітований Mercedes W126 отримав оригінальні двері, які піднімаються догори. Його салон оздоблено дорогою шкірою та деревом, а під капотом встановлено 5,0-літровий V8.
У Мюнхені на аукціон RM Sotheby’s виставили дуже незвичний Mercedes-Benz W126 1984 року. Його двері піднімаються догори. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Як не дивно, подібний тюнінг Mercedes W126 у 80-х робили одразу кілька ательє, серед яких – Sbarro, Gemballa та SGS. Конкретно це купе доопрацювали спеціалісти компанії Styling Garage і всього виготовили 57 таких авто.
Німецькі тюнери надихалися знаменитим Mercedes 300 SL Gullwing 1954 року. Власне, і проєкт назвали Mercedes-Benz 500 SEC Gullwing.
Mercedes W126 отримав двері типу "крило чайки", проте цим не обмежилися. Звертають на себе увагу обвіс, нові бампери та 16-дюймові колісні диски BBS.
Салон Mercedes 500 SEC Gullwing оздобили сірою шкірою та деревом. Також встановили нове кермо та дерев’яний важіль КПП у вигляді голови орла. Купе оснащене двозонним клімат-контролем, електроприводом та підігрівом сидінь.Важливо
Двигун залишився стандартним. Під капотом Mercedes 500 SEC встановлено 5,0-літровий 240-сильний V8. Із 4-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 8 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год.
Конкретно цей Mercedes 500 SEC Gullwing спочатку був проданий у Каліфорнію, проте в 2010 році повернувся до Німеччини. Купе пройшло ремонт, але його не реставрували. За авто планують отримати 350-400 тис. євро.
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