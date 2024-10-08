Прообраз "Чайки": на аукціон виставили рідкісне розкішне авто зі США (фото)

Packard Carribean — рідкісне розкішне авто, дизайн якого скопіювали при створенні "Чайки" ГАЗ-13. У 1956 році випустили лише 276 таких кабріолетів.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили кабріолет Packard Carribean 1956 року. За розкішне авто планують отримати від 75 000 до 100 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Авто оснащене 310-сильним V8 Фото: RM Sotheby's

Packard Carribean випускали з 1953 по 1956 рік і він був флагманською іміджевою моделлю американської марки. У 1956 році випустили лише 276 таких кабріолетів.

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5,5-метрове авто має знайомий вигляд і це не дивно, адже саме воно стало прообразом для "Чайки" ГАЗ-13 та ЗІЛ-111. У трьох авто майже ідентичний дизайн фар, знайома решітка радіатора та й кілі на задніх крилах схожі. Звісно ж, у оздобленні використали чимало хрому.

Packard Carribean досить багато оснащений Фото: RM Sotheby's

У салоні Packard Carribean можна помітити кнопочний блок керування автоматичною КПП, який також запозичили для ГАЗ-13. Флагманська модель Packard отримала радіо, підсилювач керма, електроприводи склопідйомників, сидінь, та м’якого даху.

Замість важеля автоматичної КПП встановлені кнопки Фото: RM Sotheby's

Під капотом встановлено 6,1-літровий 310-сильний V8. Кабріолет пройшов повну реставрацію та ідеально виглядає.

Між іншим, на аукціон виставили і раритетний вінтажний Ferrari Анджеліни Джолі.

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