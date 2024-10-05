На аукціон виставили вінтажний суперкар Ferrari Анджеліни Джолі (фото, відео)

Виготовлено лише 353 купе Ferrari 250 GT з кузовом від Pininfarina та 240-сильним V12. Авто Анджеліни Джолі проїхало усього 10 300 км.

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У США на аукціон Christie’s виставили суперкар Ferrari 250 GT 1958 року. За авто планують отримати від 660 000 до 880 000 доларів. Про це повідомляється на сайті Robb Report.

Зазвичай купе Ferrari 250 GT дещо дешевші – коштують приблизно пів мільйона доларів. Проте це авто особливе, адже його власницею є Анджеліна Джолі.

Салон авто оздоблений шкірою Фото: Christieʼs

Зіркова актриса володіє автомобілем уже тривалий час і 6 років тому навіть знімалася на ньому в рекламі. Відомо, що авто Анджеліни Джолі експлуатується нечасто і його пробіг становить усього 10 300 км.

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Суперкар Ferrari 250 GT – доволі рідкісна модель, адже з 1955 по 1960 рік виготовлено лише 353 таких авто із двомісним кузовом від Pininfarina. Автомобіль позиціонували як спортивно-туристичний.

Ferrari 250 GT вирізняється строгим дизайном. Салон купе оздоблений шкірою. Під капотом встановлено 3,0-літровий V12 потужністю 240 к. с., а в парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП. Максимальна швидкість становить 252 км/год.

До речі, свої автомобілі розпродає і відомий шеф-кухар Джеймі Олівер.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили вінтажне авто Мадонни.