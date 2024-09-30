Зірковий шеф-кухар розпродає свою колекцію автомобілів (фото)

Джеймі Олівер виставив на аукціон три старовинних автомобілі зі своєї колекції — купе Ford Capri, пікап FIAT 1100 та кабріолет Volkswagen Beetle. Усі вони відносно недорогі.

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У Великій Британії продали на аукціоні автомобілі Джеймі Олівера. Знаменитий шеф-кухар вирішив розпродати частину своєї колекції. Про це повідомляється на сайті Classic Car Auctions.

Джеймі Олівер виставив на аукціон три ретроавто. Усі вони в непоганому стані та відносно недорогі.

FIAT 1100 1955 року

Найціннішим у колекції є Ford Capri 1970 року, який продали за 31 500 фунтів стерлінгів ($42 100). Джеймі Олівер відреставрував його і навіть кілька разів засвітився за його кермом у одному зі своїх телешоу. Ford Capri оснащений 3,0-літровим 130-сильним V6 та здатен розвинути 194 км/год.

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За 7875 фунтів стерлінгів ($10 500) продали незвичний пікап FIAT 1100 1955 року. Джеймі Олівер використовував його, щоб пересуватися своїм маєтком. Скромне 35-сильне авто ніколи не реставрували.

Volkswagen Beetle 1967 року

А от кабріолет Volkswagen Beetle 1967 року на аукціоні продати не вдалося. Для нього продовжують шукати нового власника і оцінили авто в 23 000 фунтів стерлінгів ($30 750). У комплекті з машиною йде невеличкий причіп, виготовлений із деталей "Жука".

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