На аукціон виставили розкішне авто Альфреда Хічкока (фото)
Виготовлено лише 16 седанів Bentley S1 Continental Flying Spur і один із них придбав знаменитий режисер Альфред Хічкок. Авто має розкішний салон і може розганятися до 193 км/год.
У США на аукціоні Bring a Trailer продається розкішний седан Bentley S1 Continental Flying Spur 1958 року. Автомобіль належав знаменитому режисеру фільмів жахів Альфреду Хічкоку. Про нього розповіли на сайті аукціону.
Альфред Хічкок придбав Bentley S1 Continental Flying Spur новим у Каліфорнії в липні 1958 року. Збережено оригінальну документацію на авто, а також нотатки режисера, які виявили в салоні.
Хічкок згодом продав Bentley і згодом авто кілька разів переходило з рук у руки. У 2006 році седан пройшов реставрацію та був перефарбований із сірого в зелений колір.
Навіть якщо не брати до уваги зіркового власника, то модель дуже цінна. Усього випустили лише 16 спортивних седанів Bentley S1 Continental Flying Spur із елегантним кузовом від ательє Mulliner.
Автомобіль оснащений 4,9-літровою рядною шісткою потужністю 178 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розвинути 193 км/год.
Салон Bentley S1 Continental Flying Spur оздоблений дорогою шкірою та деревом, а комплектація включає кондиціонер, люк, підсилювач керма та сучасну магнітолу JVC. У комплекті з авто іде колекція фільмів Альфреда Хічкока на DVD.
Між іншим, недавно на аукціон виставили і найдорожчий MG в історії.
Також Фокус розповідав, що з молотка піде вінтажне авто Мадонни.