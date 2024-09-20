Мініатюрний ексклюзив: найдорожчий MG в історії продають за мільйон доларів (фото)

У 1934 році виготовили лише три гоночних MG K3 Magnette. Маленький спорткар зі 120-сильним компресорним двигуном здатен розвинути 175 км/год.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby’s виставили MG Magnette 1934 року. За мініатюрний родстер планують отримати до 800 000 фунтів стерлінгів ($1 050 000), тобто це найдорожче авто британської марки за її 100-річну історію. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише три таких спорткари Фото: RM Sotheby's

Бренд MG завжди славився своїми компактними спортивними авто. Легкі маневрені машинки на звивистих трасах успішно боролися з потужнішими, але важчими спорткарами. Вони успішно виступали в знаменитих перегонах Mille Miglia і Tourist Trophy, а також у ралі Монте-Карло.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

Саме для 1600-кілометрових італійських перегонів Mille Miglia випустили три спеціальних MG K3 Magnette. Конкретно це авто не добралося до фінішу, але загалом мало насичену гоночну кар’єру в Європі та Австралії, яка тривала до 1938 року.

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Після цього спорткар MG K3 Magnette не раз переходив із рук у руки та зберігався в приватних колекціях. У 2003 році він пройшов повну реставрацію. Кузов та силовий агрегат спорткара є автентичними. Родстер неодноразово брав участь у ретро-фестивалях та перегонах старовинних авто.

Компресорний 1,1-літровий двигун розвиває 120 к. с. Фото: RM Sotheby's

Алюмінієвий MG K3 Magnette важить менш ніж 900 кг та оснащений 1,1-літровою компресорною шісткою потужністю 120 к. с. Його максимальна швидкість становить 175 км/год.

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