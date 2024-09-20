Миниатюрный эксклюзив: самый дорогой MG в истории продают за миллион долларов (фото)

В 1934 году изготовили всего три гоночных MG K3 Magnette. Маленький спорткар со 120-сильным компрессорным двигателем способен развить 175 км/ч.

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В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили MG Magnette 1934 года. За миниатюрный родстер планируют получить до 800 000 фунтов стерлингов ($1 050 000), то есть это самое дорогое авто британской марки за ее 100-летнюю историю. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Изготовлено всего три таких спорткара Фото: RM Sotheby's

Бренд MG всегда славился своими компактными спортивными авто. Легкие маневренные машинки на извилистых трассах успешно боролись с более мощными, но тяжелыми спорткарами. Они успешно выступали в знаменитых гонках Mille Miglia и Tourist Trophy, а также в ралли Монте-Карло.

Автомобиль прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Именно для 1600-километровых итальянских гонок Mille Miglia выпустили три специальных MG K3 Magnette. Конкретно это авто не добралось до финиша, но в целом имело насыщенную гоночную карьеру в Европе и Австралии, которая продолжалась до 1938 года.

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После этого спорткар MG K3 Magnette не раз переходил из рук в руки и хранился в частных коллекциях. В 2003 году он прошел полную реставрацию. Кузов и силовой агрегат спорткара являются аутентичными. Родстер неоднократно принимал участие в ретро-фестивалях и гонках старинных авто.

Компрессорный 1,1-литровый двигатель развивает 120 л. с. Фото: RM Sotheby's

Алюминиевый MG K3 Magnette весит менее 900 кг и оснащен 1,1-литровой компрессорной шестеркой мощностью 120 л. с. Его максимальная скорость составляет 175 км/ч.

Между прочим, недавно на аукцион выставили заброшенную коллекцию старинных Chevrolet Corvette.

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