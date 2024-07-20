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Авто Тест-драйв — новости авторынка в Украине

Гроза суперкаров: тест-драйв доступного электромобиля MG4 XPower

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Фото: Тарас Брязгунов | Модельный ряд MG4 в Украине пополнился спортивной версией XPower

Новый MG4 XPower — доступная электрическая альтернатива спортивным автомобилям. Фокус протестировал ураганную динамику 435-сильного хэтчбека и оценил его практичность и приспособленность к повседневной эксплуатации.

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Этот автомобиль демонстрирует динамику уровня суперкара, но при этом более доступен, чем Toyota RAV4. Он практичен, недорог в эксплуатации и даже способен помочь в случае отключения электричества. На тесте Фокуса — электромобиль MG4 XPower.

Новый MG4 EV в стандартной версии — самый дешевый электромобиль, официально представленный в Украине. Теперь у него появилась спортивная модификация XPower, которую можно назвать электрическим "горячим" хэтчбеком.

MG4 XPower, новый MG4 XPower, новый MG4, электромобиль MG4, MG4 Fullscreen
В дизайне хэтчбека преобладают грани
Фото: Тарас Брязгунов

Волк в овечьей шкуре

Как правило, заряженные хэтчбеки мало чем отличаются от стандартных версий модели. MG4 XPower в этом плане не является исключением, его можно назвать волком в овечьей шкуре. Он выделяется глянцевым декором на кузове, 18-дюймовыми колесами и ярко-оранжевыми тормозными суппортами.

Однако стоит отметить, что граненый дизайн MG4 EV вышел на удивление удачным, и даже базовая версия электромобиля выглядит динамично. Ярко выраженный "нос", стреловидные фары, фонари с интересным рисунком, оригинальный двухсекционный спойлер на крыше — хэтчбек получился стильным, привлекательным и самобытным.

Новый MG4 выглядит особенно интересно в матово-зеленом цвете Hunter Green, который предлагается специально для версии XPower. Автомобиль привлекает внимание — люди постоянно смотрят на него, и даже соседи во дворе начали спрашивать, что это за машина.

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Заряженная версия внешне мало чем отличается от стандартного MG4
Фото: Тарас Брязгунов

Размеры MG4 XPower:

  • длина — 4287 мм;
  • ширина — 1836 мм;
  • высота — 1516 мм;
  • колесная база — 2705 мм.
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Салон MG4 XPower

Заглянем внутрь. В интерьер MG4 XPower добавили немного спортивного стиля: в отделке использованы экокожа и алькантара с ярко-красными контрастными швами, а педали украшены металлическими накладками. Есть и черные лакированные детали. Местами пластик жесткий, хотя в целом к качеству салона вопросов нет.

Двухспицевый руль довольно необычный — приплюснутый сверху и снизу. Впрочем, он удобен — дополнен наплывами и оснащен оригинальными джойстиками.

Салон MG4, новый MG4 XPower, новый MG4, новый MG4, электромобиль MG4, MG4 Fullscreen
Руль MG4 несколько приплюснут сверху и снизу
Фото: Тарас Брязгунов

На небольшой дисплей панели приборов поместилось довольно много информации, однако показания неплохо считываются. При желании можно вывести показания бортового компьютера или графику адаптивного круиз-контроля с изображением других машин.

Мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином имеет простое и понятное меню и не тормозит. MG4 XPower оснащен навигацией, есть и Android Auto и Apple CarPlay. Физических кнопок на центральной панели мало и даже климат или подогрев кресел нужно регулировать через меню мультимедиа.

Центральная консоль выполнена двухэтажной. На верхней полке находятся "шайба" переключателя режимов езды и беспроводная зарядка для смартфона. Впрочем, выемка для телефона не слишком глубокая и при резком старте он может выпасть.

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Цифровой щиток приборов небольшой, но показания неплохо считываются
Фото: Тарас Брязгунов

На нижнем уровне размещены USB-порты, подстаканники и небольшая ниша с крышкой. Кстати, мест для мелких вещей хватает: в MG4 немаленький бардачек и глубокий бокс в подлокотнике.

Насколько просторен новый MG4

Садимся на водительское место MG4 XPower. Диапазона регулировок рулевой колонки и сиденья (с электроприводом) мне вполне хватает, чтобы подобрать удобное положение.

Передние сиденья нельзя назвать спортивными "ковшами", однако они упругие и неплохо удерживают спину, что немаловажно для заряженного хэтчбека.

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Водительское кресло оснащено электроприводом
Фото: Тарас Брязгунов
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Задний ряд на удивление просторный
Фото: Тарас Брязгунов

Посадка за рулем довольно низкая, что и неудивительно. Небольшой капот MG4 XPower не ограничивает обзор вперед, а вот обзорность назад все же несколько страдает из-за небольшого заднего стекла. Тем не менее стоит отметить, что электрокар оснащен камерами кругового обзора, поэтому парковаться легко. Да и к габаритам компактного авто быстро привыкаешь.

Второй ряд MG4 XPower оказался на удивление просторным, по меркам хэтчбеков С-класса. Пассажирам ростом 185 см места для ног и над головой хватает. Сзади есть еще один разъем USB-C, а вот дефлекторы обдува или хотя бы подлокотник здесь не предусмотрены.

Багажник MG4 XPower не самый большой в классе, но достаточно вместительный — 363 л. Со сложенными задними сиденьями получается 1177-литровый отсек с ровным полом. Проем двери багажника широкий, а высота порога относительно небольшая. А вот запаски нет — только ремкомплект для шин под полом. Дело в том, что место для нее "съедает" батарея.

Объем багажника MG4 XPower составляет 363 л Fullscreen
Объем багажника MG4 XPower составляет 363 л
Фото: Тарас Брязгунов
Со сложенными задними креслами образуется ровный пол Fullscreen
Со сложенными задними креслами образуется ровный пол
Фото: Тарас Брязгунов
Запаски у электрокара нет Fullscreen
Запаски у электрокара нет
Фото: Тарас Брязгунов
Объем багажника MG4 XPower составляет 363 л
Со сложенными задними креслами образуется ровный пол
Запаски у электрокара нет

Комплектация MG4 XPower

Поскольку электромобиль MG4 XPower является топовой версией модели, то и комплектация у него максимальная. В принципе, есть все, что нужно: бесключевой доступ, электропакет, раздельный климат-контроль (с тепловым насосом), подогрев кресел, датчик света и партроник (но почему-то только задний).

Кроме того, обязательным является комплекс систем безопасности MG Pilot — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков и контроль "слепых" зон.

Центральная консоль выполнена двухуровневой Fullscreen
Центральная консоль выполнена двухуровневой
Фото: Тарас Брязгунов
В подлокотнике есть глубокий бокс Fullscreen
В подлокотнике есть глубокий бокс
Фото: Тарас Брязгунов
Бардачок MG4 XPower довольно вместительный Fullscreen
Бардачок MG4 XPower довольно вместительный
Фото: Тарас Брязгунов
Для задних пассажиров установили USB-порт для задних пассажиров Fullscreen
Для задних пассажиров установили USB-порт для задних пассажиров
Фото: Тарас Брязгунов
Центральная консоль выполнена двухуровневой
В подлокотнике есть глубокий бокс
Бардачок MG4 XPower довольно вместительный
Для задних пассажиров установили USB-порт для задних пассажиров

Пушка-ракета

Привычной кнопки запуска в MG4 нет — необходимо сильно нажать на педаль тормоза и авто готово ехать. Надо только немного приловчиться, потому что поначалу это срабатывает не сразу.

Новый MG4 XPower оснащен двухмоторной установкой мощностью 435 л.с. Пиковые 600 Н∙м крутящего момента доступны практически сразу, поэтому на недостаток тяги грех жаловаться — ее даже многовато для компактного авто.

Динамика MG4 XPower действительно впечатляет: 3,8 с до сотни — это показатель дорогих спорткаров. В режиме Sport хэтчбек разгоняется очень легко и непринужденно, а водителя и пассажиров в это время буквально вдавливает в спинки кресел.

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Электрокар оснащен 435-сильной полноприводной установкой
Фото: Тарас Брязгунов

После 100 км/ч бодрый разгон продолжается. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, но чувствуется, что электрокар способен и на большее. Под рукой всегда есть запас мощности — достаточно сильнее нажать на акселератор.

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Батарея и запас хода MG4 XPower

Электромобиль MG4 XPower получил батарею емкостью 64 кВт∙ч, а заявленный запас хода составляет 385 км. Даже при очень активной езде с постоянными разгонами и включенным климатом расход энергии у нас составлял 20-21 кВт∙ч на 100 км, то есть 300 км можно легко проехать в режиме "газ в пол".

При таком расходе стоимость 100 км пробега (при зарядке дома с тарифом 4,32 грн за кВт∙ч) составляет около 90 гривен, что соответствует расходу топлива менее 2 л/100 км. У бензиновых спорткаров "аппетит" значительно больше.

В режиме Sport запас хода на 15-17 км меньше, чем в стандартном Normal, а в Eco, наоборот, он возрастает на 12-16 км. Еще примерно 15-17 км забирает климат-контроль.

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Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 с
Фото: Тарас Брязгунов

Зарядить электрокар MG переменным током (мощностью до 11 кВт) можно за 6 часов. Быстрая зарядка постоянным током (до 140 кВт) на 80% занимает от 26 минут — неплохой показатель для недорогого авто. Зарядный разъем — стандартный CCS Combo 2.

Очень полезной является функция двунаправленной зарядки V2L — авто может выполнять роль огромного павербанка и питать электроприборы током мощностью до 2,2 кВт. При отключениях света это очень удобно.

Как управляется электромобиль MG4 XPower

Полноприводный электромобиль MG4 XPower демонстрирует превосходное сцепление с дорогой. Сверхмощное авто остается контролируемым и нет даже малейшего намека на занос.

В то же время, стоит отметить неплохую маневренность хэтчбека — он быстро и послушно меняет траекторию. Руль довольно точный, а в режиме Sport становится более резким, хотя информативности все же хотелось бы больше.

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Запас хода электрокара составляет 385 км
Фото: Тарас Брязгунов

Езда с 18-дюймовыми дисками довольно упругая и некоторые ухабы дают о себе знать, хотя заряженный хэтчбек и не должен быть мягким. На самом деле новый MG4 XPower комфортнее многих "горячих" бензиновых моделей С-класса.

К тому же, благодаря таким настройкам ходовой и низкому центру тяжести (благодаря батарее в днище) авто мало кренится в виражах. Также стоит отметить немалый клиренс в 160 мм, то есть MG4 XPower не боится наших дорог. Шумоизоляции днища хотелось бы немного больше, хотя в целом в салоне достаточно тихо до 110-120 км/ч.

Электромобиль MG4 XPower получил увеличенные тормоза и уверенно замедляется. Есть и рекуперативное торможение с тремя режимами работы. Второй режим является "золотой" серединой: авто замедляется не слишком резко и достаточно заряжает батарею. Единственное что, выбранные настройки не сохраняются и при новой поездке приходится заново их выставлять.

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Фото: Тарас Брязгунов
Увеличенные тормоза дополнены оранжевыми суппортами Fullscreen
Увеличенные тормоза дополнены оранжевыми суппортами
Фото: Тарас Брязгунов
Фонари украшены оригинальным узором Fullscreen
Фонари украшены оригинальным узором
Фото: Тарас Брязгунов
На крыше установлен двойной спойлер Fullscreen
На крыше установлен двойной спойлер
Фото: Тарас Брязгунов
Зарядный разъем CCS Combo 2 Fullscreen
Зарядный разъем CCS Combo 2
Фото: Тарас Брязгунов
Увеличенные тормоза дополнены оранжевыми суппортами
Фонари украшены оригинальным узором
На крыше установлен двойной спойлер
Зарядный разъем CCS Combo 2

Цена MG4 XPower в Украине

Стоимость MG4 XPower — одно из ключевых его преимуществ. Электрокар стоит 1 448 678 гривен, то есть примерно 35 000 долларов. В этом ценовом сегменте вы не найдете других авто с аналогичной динамикой. Мало того, бензиновые "горячие" хэтчбеки С-класса вроде VW Golf GTI дороже и медленнее. К тому же, на MG4 действует 7-летняя гарантия, что является редкостью для электрокаров.

Вердикт Фокуса

MG4 XPower — заряженный хэтчбек новой электрической эры. Это недорогое авто, которое может соревноваться с экзотическими суперкарами, но является вместительным, практичным и приспособленным для повседневного использования. Выдающиеся характеристики и невысокая цена MG4 XPower позволяют закрыть глаза на мелкие недочеты в авто.

Плюсы MG4 XPower:

  • превосходная динамика;
  • невысокая цена;
  • просторный (по меркам С-класса) салон.

Минусы MG4 XPower:

  • ограниченная обзорность;
  • жестковатая подвеска.

Технические характеристики MG4 XPower

Тип двигателя электрический 
Мощность двигателя, л. с. 435
Крутящий момент, Нм 600
Коробка передач 1-ступенчатый редуктор
Привод полный
Запас хода, км 385
Макс. скорость, км/ч 200
Разгон 0–100 км/ч, с 3,8
Емкость батареи, кВт∙ч  64
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