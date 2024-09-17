На аукцион выставили заброшенную коллекцию культовых американских спорткаров (фото, видео)
В коллекции собраны Chevrolet Corvette, выпущенные с 1953 по 1991 год. Среди них есть редкие модификации авто и спорткары с небольшим пробегом.
В США на аукцион VanDerBrink выставили коллекцию Chevrolet Corvette. С молотка уйдут более двух десятков спортивных авто разных годов выпуска. О них рассказали на сайте аукциона.
Коллекцию Chevrolet Corvette собрали друзья Билл и Боб. Редкие спорткары они собирали на протяжении 60 лет.
После смерти Билла его друг решил распродать автомобили. Всего на аукцион выставили 22 Chevrolet Corvette, выпущенных с 1953 по 1991 год.
Самым ценным является самый первый Chevrolet Corvette 1953 года. До наших дней дошло всего 225 таких кабриолетов. Пробег авто составляет 53,5 тыс. км.Важно
В коллекции есть сразу два редких Chevrolet Corvette 1963 года, а также 375-сильная модель 1964 года с впрыском топлива и пробегом всего 33,3 тыс. км. Под капотом Chevrolet Corvette 1967 года установлен 7,0-литровый 390-сильный V8.
Также собрано немало Chevrolet Corvette третьего поколения (1968-1982 годов) и несколько авто четвертой генерации конца 80-х и начала 90-х.
Состояние спорткаров разное. Некоторые авто прекрасно сохранились, другие — нуждаются в реставрации. Кроме того, продадут немало двигателей, трансмиссий и других деталей для Chevrolet Corvette.
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