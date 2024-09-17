На аукцион выставили заброшенную коллекцию культовых американских спорткаров (фото, видео)

В коллекции собраны Chevrolet Corvette, выпущенные с 1953 по 1991 год. Среди них есть редкие модификации авто и спорткары с небольшим пробегом.

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Chevrolet Corvette 1953 года

Коллекцию Chevrolet Corvette собрали друзья Билл и Боб. Редкие спорткары они собирали на протяжении 60 лет.

После смерти Билла его друг решил распродать автомобили. Всего на аукцион выставили 22 Chevrolet Corvette, выпущенных с 1953 по 1991 год.

Chevrolet Corvette 1962 года Chevrolet Corvette 1963 года Chevrolet Corvette 1967 года с 390-сильным V8 Chevrolet Corvette 1969 года Chevrolet Corvette 1972 года Chevrolet Corvette 1991 года

Самым ценным является самый первый Chevrolet Corvette 1953 года. До наших дней дошло всего 225 таких кабриолетов. Пробег авто составляет 53,5 тыс. км.

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В коллекции есть сразу два редких Chevrolet Corvette 1963 года, а также 375-сильная модель 1964 года с впрыском топлива и пробегом всего 33,3 тыс. км. Под капотом Chevrolet Corvette 1967 года установлен 7,0-литровый 390-сильный V8.

Также собрано немало Chevrolet Corvette третьего поколения (1968-1982 годов) и несколько авто четвертой генерации конца 80-х и начала 90-х.

Состояние спорткаров разное. Некоторые авто прекрасно сохранились, другие — нуждаются в реставрации. Кроме того, продадут немало двигателей, трансмиссий и других деталей для Chevrolet Corvette.

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