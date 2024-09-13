На аукцион выставили роскошное винтажное авто Мадонны (фото)

Jaguar Mark X — флагманская модель марки в 60-х годах. Большой седан оснащен 265-сильной шестеркой от знаменитого спорткара Jaguar E-Type.

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В Великобритании на аукцион H&H Classics выставили Jaguar Mark X 1967 года. Классический представительский седан принадлежал Мадонне. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Мадонна устроила фотосессию в Jaguar Фото: H&H Classics Фото: H&H Classics

Мадонна решила купить Jaguar Mark X несколько лет назад. Поп-дива даже в свое время устроила фотосессию в салоне авто. Впоследствии певица отдала автомобиль своему сыну Рокко Ричи и тот использовал его в качестве повседневного авто в Лондоне.

Седан оснащен 265-сильной шестеркой Фото: H&H Classics

Для звезды Jaguar Mark X отреставрировали — перекрасили кузов и обновили кожаную отделку салона. Также установили мультимедийную систему с небольшим дисплеем на центральной панели.

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Jaguar Mark X выпускался с 1961 по 1970 год: он был флагманом в линейке марки и предшественником модели XJ. Большой 5,1-метровый седан комплектовался шестицилиндровыми двигателями от культового спорткара Jaguar E-Type.

В салоне установили современную мультимедийную систему Фото: H&H Classics

Авто Мадонны имеет 4,2-литровый двигатель мощностью 265 л.с., а в паре с ним работает 3-ступенчатый автомат. Максимальная скорость составляет 196 км/ч. Седан получил независимую подвеску и дисковые тормоза всех колес.

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