Раритет от Мистера Бина: Роуэн Аткинсон выставил на продажу культовый спорткар 80-х (фото)

Peugeot 205 GTi — компактный заряженный хэтчбек с 1,6-литровым 115-сильным двигателем. Легкое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с и развить 194 км/ч.

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В Великобритании на аукцион Classic Car Auctions выставили Peugeot 205 GTi 1989 года. Знаменитый заряженный хэтчбек принадлежит известному британскому актеру Роуэну Аткинсону. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.

Автомобиль принадлежит исполнителю роли Мистера Бина Роуэну Аткинсону

В кино авто Мистера Бина — это скромный Mini, но исполнитель его роли имеет огромную коллекцию значительно более дорогих машин. В разное время он владел McLaren F1, Aston Martin V8 Vantage, Lancia Delta HF Integrale, лимитированным Land Rover Defender и другими недешевыми автомобилями.

Актер отреставрировал автомобиль

Впрочем, маленькие городские авто Роуэн Аткинсон также любит, и поэтому в его коллекции появился Peugeot 205 GTi. Актер приобрел хэтчбек три года назад и вложил в его восстановление 3500 фунтов стерлингов ($4600).

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Роуэн Аткинсон берег Peugeot 205 GTi и проехал на нем всего 480 км. Общий пробег авто составляет 114 350 км. Машина в отличном состоянии.

Под капотом установлена 115-сильная четверка

Это обновленная версия Peugeot 205 GTi с 1,6-литровой четверкой мощностью 115 л. с. Заряженный хэтчбек массой 900 кг способен разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с и развить 194 км/ч. Авто оснащено спортивными креслами, литыми дисками и люком.

Кстати, недавно в Великобритании выставили на аукцион авто Джеймса Бонда.

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