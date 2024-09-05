Раритет от Мистера Бина: Роуэн Аткинсон выставил на продажу культовый спорткар 80-х (фото)
Peugeot 205 GTi — компактный заряженный хэтчбек с 1,6-литровым 115-сильным двигателем. Легкое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с и развить 194 км/ч.
В Великобритании на аукцион Classic Car Auctions выставили Peugeot 205 GTi 1989 года. Знаменитый заряженный хэтчбек принадлежит известному британскому актеру Роуэну Аткинсону. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.
В кино авто Мистера Бина — это скромный Mini, но исполнитель его роли имеет огромную коллекцию значительно более дорогих машин. В разное время он владел McLaren F1, Aston Martin V8 Vantage, Lancia Delta HF Integrale, лимитированным Land Rover Defender и другими недешевыми автомобилями.
Впрочем, маленькие городские авто Роуэн Аткинсон также любит, и поэтому в его коллекции появился Peugeot 205 GTi. Актер приобрел хэтчбек три года назад и вложил в его восстановление 3500 фунтов стерлингов ($4600).
Роуэн Аткинсон берег Peugeot 205 GTi и проехал на нем всего 480 км. Общий пробег авто составляет 114 350 км. Машина в отличном состоянии.
Это обновленная версия Peugeot 205 GTi с 1,6-литровой четверкой мощностью 115 л. с. Заряженный хэтчбек массой 900 кг способен разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с и развить 194 км/ч. Авто оснащено спортивными креслами, литыми дисками и люком.
Кстати, недавно в Великобритании выставили на аукцион авто Джеймса Бонда.
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