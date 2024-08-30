Недорогой эксклюзив: на аукцион выставили знаменитое авто Джеймса Бонда (фото)

Суперкар Aston Martin Vanquish прославился в фильме "Умри, но не сейчас" о приключениях Джеймса Бонда. Авто оснащено 460-сильным V12 и способно развить 306 км/ч.

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В Великобритании на аукцион H&H Classics выставили суперкар Aston Martin Vanquish 2001 года. Это настоящее авто Джеймса Бонда. О нем рассказали на сайте аукциона.

Конкретно это авто использовали для промоакций и съемок постеров

Aston Martin Vanquish прославился благодаря фильму "Умри, но не сейчас" 2002 года. Как известно, в том фильме британское авто было оснащено ракетами и пулеметами, а также могло становиться невидимым.

Для фильма выделили несколько купе Aston Martin Vanquish серебристого цвета с черным кожаным салоном. Конкретно этот автомобиль использовали в промоакциях, а также для съемок плакатов и другой рекламной продукции (поэтому у него нет шпионских "наворотов"). Именно возле него позирует исполнитель роли агента 007 Пирс Броснан на официальном постере фильма.

Суперкар оснащен 460-сильным V12

Затем Aston Martin Vanquish стал одним из семи тестовых авто для прессы, а с 2003 года хранился в частной коллекции. Суперкар в хорошем состоянии, а его пробег составляет 60 800 км. Его оценивают в 50 000 — 70 000 фунтов стерлингов ($65 800 — 92 100), что относительно недорого для авто с такой историей.

Автомобиль неплохо сохранился

Aston Martin Vanquish относится к стандартной версии модели с 5,9-литровым 460-сильным V12. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 306 км/ч.

Между прочим, недавно на продажу выставили необычное семейное авто Николаса Кейджа с двигателем от Corvette.

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