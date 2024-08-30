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Авто

Недорогой эксклюзив: на аукцион выставили знаменитое авто Джеймса Бонда (фото)

Aston Martin Vanquish, авто Джеймса Бонда, Джеймс Бонд, суперкар Aston Martin
Aston Martin Vanquish снимался в фильме "Умри, но не сейчас"

Суперкар Aston Martin Vanquish прославился в фильме "Умри, но не сейчас" о приключениях Джеймса Бонда. Авто оснащено 460-сильным V12 и способно развить 306 км/ч.

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В Великобритании на аукцион H&H Classics выставили суперкар Aston Martin Vanquish 2001 года. Это настоящее авто Джеймса Бонда. О нем рассказали на сайте аукциона.

авто Джеймса Бонда, Aston Martin Vanquish, Джеймс Бонд, суперкар Aston Martin Fullscreen
Конкретно это авто использовали для промоакций и съемок постеров

Aston Martin Vanquish прославился благодаря фильму "Умри, но не сейчас" 2002 года. Как известно, в том фильме британское авто было оснащено ракетами и пулеметами, а также могло становиться невидимым.

Для фильма выделили несколько купе Aston Martin Vanquish серебристого цвета с черным кожаным салоном. Конкретно этот автомобиль использовали в промоакциях, а также для съемок плакатов и другой рекламной продукции (поэтому у него нет шпионских "наворотов"). Именно возле него позирует исполнитель роли агента 007 Пирс Броснан на официальном постере фильма.

Aston Martin Vanquish 2001, авто Джеймса Бонда, Джеймс Бонд, суперкар Aston Martin Fullscreen
Суперкар оснащен 460-сильным V12

Затем Aston Martin Vanquish стал одним из семи тестовых авто для прессы, а с 2003 года хранился в частной коллекции. Суперкар в хорошем состоянии, а его пробег составляет 60 800 км. Его оценивают в 50 000 — 70 000 фунтов стерлингов ($65 800 — 92 100), что относительно недорого для авто с такой историей.

салон Aston Martin Vanquish, авто Джеймса Бонда, Джеймс Бонд, суперкар Aston Martin Fullscreen
Автомобиль неплохо сохранился

Aston Martin Vanquish относится к стандартной версии модели с 5,9-литровым 460-сильным V12. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 306 км/ч.

Между прочим, недавно на продажу выставили необычное семейное авто Николаса Кейджа с двигателем от Corvette.

Также Фокус рассказывал о редком гоночном Porsche легенды Голливуда за $15 миллионов.