Недорогий ексклюзив: на аукціон виставили знамените авто Джеймса Бонда (фото)

Суперкар Aston Martin Vanquish прославився у фільмі "Помри, але не зараз" про пригоди Джеймса Бонда. Авто оснащене 460-сильним V12 і здатне розвинути 306 км/год.

Related video

У Великій Британії на аукціон H&H Classics виставили суперкар Aston Martin Vanquish 2001 року. Це справжнє авто Джеймса Бонда. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Конкретно це авто використовували для промоакцій та зйомок постерів

Aston Martin Vanquish прославився завдяки фільму "Помри, але не зараз" 2002 року. Як відомо, у тому фільмі британське авто було оснащене ракетами та кулеметами, а також могло ставати невидимим.

Для фільму виділили кілька купе Aston Martin Vanquish сріблястого кольору з чорним шкіряним салоном. Конкретно цей автомобіль використовували в промоакціях, а також для зйомок плакатів та іншої рекламної продукції (тому в нього немає шпигунських "наворотів"). Саме біля нього позує виконавець ролі агента 007 Пірс Броснан на офіційному постері фільму.

Суперкар оснащений 460-сильним V12

Потім Aston Martin Vanquish став одним із семи тестових авто для преси, а з 2003 року зберігався у приватній колекції. Суперкар у гарному стані, а його пробіг становить 60 800 км. Його оцінюють у 50 000 – 70 000 фунтів стерлінгів ($65 800 – 92 100), що відносно недорого для авто з такою історією.

Автомобіль непогано зберігся

Aston Martin Vanquish належить до стандартної версії моделі з 5,9-літровим 460-сильним V12. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 306 км/год.

Між іншим, недавно на продаж виставили незвичне сімейне авто Ніколаса Кейджа з двигуном від Corvette.

Також Фокус розповідав про рідкісний гоночний Porsche легенди Голлівуду за $15 мільйонів.