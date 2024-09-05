Раритет від Містера Біна: Ровен Аткінсон виставив на продаж культовий спорткар 80-х (фото)
Peugeot 205 GTi — компактний заряджений хетчбек із 1,6-літровим 115-сильним двигуном. Легке авто здатне розігнатися до 100 км/год за 8,9 с і розвинути 194 км/год.
У Великій Британії на аукціон Classic Car Auctions виставили Peugeot 205 GTi 1989 року. Знаменитий заряджений хетчбек належить відомому британському актору Ровену Аткінсону. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.
У кіно авто Містера Біна — це скромний Mini, але виконавець його ролі має величезну колекцію значно дорожчих машин. У різний час він володів McLaren F1, Aston Martin V8 Vantage, Lancia Delta HF Integrale, лімітованим Land Rover Defender та іншими недешевими автомобілями.
Утім, маленькі міські авто Ровен Аткінсон також полюбляє, і тому в його колекції з’явився Peugeot 205 GTi. Актор придбав хетчбек три роки тому та вклав у його відновлення 3500 фунтів стерлінгів ($4600).
Ровен Аткінсон беріг Peugeot 205 GTi та проїхав на ньому лише 480 км. Загальний пробіг авто становить 114 350 км. Машина у чудовому стані.
Це оновлена версія Peugeot 205 GTi із 1,6-літровою четвіркою потужністю 115 к. с. Заряджений хетчбек масою 900 кг здатен розігнатися до 100 км/год за 8,9 с і розвинути 194 км/год. Авто оснащене спортивними кріслами, литими дисками та люком.
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