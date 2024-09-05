Раритет від Містера Біна: Ровен Аткінсон виставив на продаж культовий спорткар 80-х (фото)

Peugeot 205 GTi — компактний заряджений хетчбек із 1,6-літровим 115-сильним двигуном. Легке авто здатне розігнатися до 100 км/год за 8,9 с і розвинути 194 км/год.

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У Великій Британії на аукціон Classic Car Auctions виставили Peugeot 205 GTi 1989 року. Знаменитий заряджений хетчбек належить відомому британському актору Ровену Аткінсону. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.

Автомобіль належить виконавцю ролі Містера Біна Ровену Аткінсону

У кіно авто Містера Біна — це скромний Mini, але виконавець його ролі має величезну колекцію значно дорожчих машин. У різний час він володів McLaren F1, Aston Martin V8 Vantage, Lancia Delta HF Integrale, лімітованим Land Rover Defender та іншими недешевими автомобілями.

Актор відреставрував автомобіль

Утім, маленькі міські авто Ровен Аткінсон також полюбляє, і тому в його колекції з’явився Peugeot 205 GTi. Актор придбав хетчбек три роки тому та вклав у його відновлення 3500 фунтів стерлінгів ($4600).

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Ровен Аткінсон беріг Peugeot 205 GTi та проїхав на ньому лише 480 км. Загальний пробіг авто становить 114 350 км. Машина у чудовому стані.

Під капотом встановлено 115-сильну четвірку

Це оновлена версія Peugeot 205 GTi із 1,6-літровою четвіркою потужністю 115 к. с. Заряджений хетчбек масою 900 кг здатен розігнатися до 100 км/год за 8,9 с і розвинути 194 км/год. Авто оснащене спортивними кріслами, литими дисками та люком.

До речі, недавно у Великій Британії виставили на аукціон авто Джеймса Бонда.

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