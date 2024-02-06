На аукцион выставили редчайший лимитированный внедорожник Мистера Бина (фото)
Land Rover Defender ранее принадлежал Роуэну Аткинсону. Британский актер выбрал внедорожник в лимитированной "прощальной" версии Heritage Edition.
В Великобритании на аукцион Iconic выставлен Land Rover Defender 2015 года. За внедорожник планируют выручить немалую сумму – от 65 000 до 80 000 фунтов стерлингов ($85 000 – 100 000). Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.
Столь высокая цена обусловлена двумя факторами. Во-первых, Land Rover Defender 110 принадлежал Роуэну Аткинсону.
Исполнитель роли Мистера Бина является заядлым автоколлекционером и приобрел множество редких авто – от McLaren F1 до Lancia Delta Integrale. Актер бережно относился к внедорожнику и проехал на нем всего 6100 км.
Во-вторых, авто Мистера Бина не такое уж и простое, ведь относится к лимитированной серии Heritage Edition. Это прощальная версия Land Rover Defender первого поколения.
Собрано только 400 пятидверных Land Rover Defender Heritage Edition. От стандартной модели авто отличается особым мятным цветом кузова, стальными дисками и оформлением передней части в ретро-стиле.Важно
В салоне улучшена отделка – использованы кожа и алюминий. Оснащение авто Мистера Бина включает кондиционер, фаркоп и сигнализацию.
Под капотом Land Rover Defender установлен 2,2-литровый 122-сильный турбодизель. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.
К слову, недавно в Великобритании выставили на продажу роскошный Range Rover королевы Елизаветы ІІ. На нем прокатился и Барак Обама.
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