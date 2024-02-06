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Авто

На аукцион выставили редчайший лимитированный внедорожник Мистера Бина (фото)

Land Rover Defender, Land Rover, мистер Бин, Роуэн Аткинсон, авто Мистера Бина, Land Rover Defender Heritage Edition
Фото: Iconic Auctioneers | Land Rover Defender принадлежал Роуэну Аткинсону

Land Rover Defender ранее принадлежал Роуэну Аткинсону. Британский актер выбрал внедорожник в лимитированной "прощальной" версии Heritage Edition.

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В Великобритании на аукцион Iconic выставлен Land Rover Defender 2015 года. За внедорожник планируют выручить немалую сумму – от 65 000 до 80 000 фунтов стерлингов ($85 000 – 100 000). Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

Столь высокая цена обусловлена двумя факторами. Во-первых, Land Rover Defender 110 принадлежал Роуэну Аткинсону.

Land Rover Defender, Land Rover, мистер Бин, Роуэн Аткинсон, авто Мистера Бина, Land Rover Defender Heritage Edition Fullscreen
Выпущено только 400 Land Rover Defender 110 в версии Heritage Edition
Фото: Iconic Auctioneers

Исполнитель роли Мистера Бина является заядлым автоколлекционером и приобрел множество редких авто – от McLaren F1 до Lancia Delta Integrale. Актер бережно относился к внедорожнику и проехал на нем всего 6100 км.

Во-вторых, авто Мистера Бина не такое уж и простое, ведь относится к лимитированной серии Heritage Edition. Это прощальная версия Land Rover Defender первого поколения.

Land Rover Defender, Land Rover, мистер Бин, Роуэн Аткинсон, авто Мистера Бина, Land Rover Defender Heritage Edition Fullscreen
В салоне внедорожника улучшена отделка
Фото: Iconic Auctioneers

Собрано только 400 пятидверных Land Rover Defender Heritage Edition. От стандартной модели авто отличается особым мятным цветом кузова, стальными дисками и оформлением передней части в ретро-стиле.

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В салоне улучшена отделка – использованы кожа и алюминий. Оснащение авто Мистера Бина включает кондиционер, фаркоп и сигнализацию.

Land Rover Defender, Land Rover, мистер Бин, Роуэн Аткинсон, авто Мистера Бина, Land Rover Defender Heritage Edition Fullscreen
Автомобиль проехал всего 6100 км
Фото: Iconic Auctioneers

Под капотом Land Rover Defender установлен 2,2-литровый 122-сильный турбодизель. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

К слову, недавно в Великобритании выставили на продажу роскошный Range Rover королевы Елизаветы ІІ. На нем прокатился и Барак Обама.

Также Фокус сообщал, что редкий 54-летний спорткар Николаса Кейджа ушел с молотка за $605 000.