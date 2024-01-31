Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Редкий винтажный спорткар звезды Голливуда ушел с молотка по цене свыше $600 000 (фото)

Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970, николас Кейдж, авто Николаса Кейджа
Фото: Barrett-Jackson | Plymouth Barracuda 1970 года принадлежал Николасу Кейджу

Выпущено 652 Plymouth Barracuda 1970 года с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi. Авто Николаса Кейджа отреставрировано до идеального состояния.

Related video

В США на аукционе Barrett-Jackson продали Plymouth Barracuda 1970 года. За старинный спорткар отдали 605 000 долларов — как за новый Ferrari SF90 Stradale. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Plymouth Barracuda 1970, Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, николас Кейдж, авто Николаса Кейджа Fullscreen
Выпущено только 652 Plymouth Barracuda Hemi
Фото: Barrett-Jackson

Столь высокая цена Plymouth Barracuda обусловлена несколькими факторами. Во-первых, он ранее принадлежал Николасу Кейджу. Актер известен своей коллекцией редких и дорогих ретро-авто, в разное время включавшей винтажные Ferrari, Lamborghini, Bugatti, а также Aston Martin Джеймса Бонда.

салон Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970, николас Кейдж, авто Николаса Кейджа Fullscreen
Спорткар отреставрирован до идеального состояния
Фото: Barrett-Jackson

Во-вторых, Николас Кейдж отреставрировал Plymouth Barracuda 1970 года до идеального состояния. Автомобиль выглядит как новый. Он оснащен спортивными сиденьями и передними дисковыми тормозами.

Важно
Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович пересели на новейшие кроссоверы Ferrari (видео)
Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович пересели на новейшие кроссоверы Ferrari (видео)

В-третьих, перед нами – редкая заряженная версия Plymouth Barracuda Hemi. В 1970 году выпустили только 652 таких авто с огромным 7,0-литровым V8 под капотом. С 4-ступенчатой автоматической КПП спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить скорость около 240 км/ч.

двигатель хеми 1970, Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970, николас Кейдж, авто Николаса Кейджа Fullscreen
Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi
Фото: Barrett-Jackson

Plymouth Barracuda Hemi сейчас очень ценятся коллекционерами. Их стоимость сейчас составляет не менее 300 000 долларов.

К слову, на этом же аукционе за $1,1 миллиона продали и эксклюзивный Lamborghini Дональда Трампа.

Также Фокус рассказывал, что с молотка ушел тюнингованный BMW Майкла Джордана.